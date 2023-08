Al-Nassr faz proposta por Léo Pereira, do Flamengo

O mercado da Arábia Saudita também está de olho em jogadores do Flamengo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Al-Nassr, que conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco, apresentou uma oferta de 15 milhões de dólares (R$ 73,5 milhões) pela contratação do zagueiro Léo Pereira. Ao mesmo tempo, o técnico Luís Castro, ex-Botafogo, teria aprovado a chegada do defensor de 27 anos.

No entanto, o Flamengo não tem interesse em vender o zagueiro para o Al-Nassr ou qualquer outra equipe neste momento. Léo Pereira é visto como um dos principais jogadores do elenco em sua função e, ao mesmo tempo, o clube não conseguiria uma peça de reposição já que a janela de transferências fechou-se no último dia 3.

Léo Pereira desfalcou o Flamengo nos dois últimos jogos da equipe devido a dores no músculo posterior da coxa esquerda.

Contratado em 2020, Léo Pereira já conquistou oito títulos com a camisa do Flamengo: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, dois estaduais e uma Recopa Sul-Americana. Ao todo o zagueiro disputou 141 jogos e marcou sete gols.

