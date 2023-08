Exame aponta lesão, e Matheus Pereira vira desfalque no Cruzeiro

O Cruzeiro recebeu uma má notícia nesta segunda-feira (7), dia seguinte ao empate diante do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia Matheus Pereira passou por exames de imagens que constataram lesão no ligamento do joelho esquerdo. O atleta, portanto, será desfalque na sequência de jogos. A informação é do portal “ge”.

Inicialmente, a previsão é de que o atleta fique ausente dos campos por um mês. Isso porque ele não precisará ser submetido à cirurgia.

Embora já houvesse suspeita de lesão no Mineirão, foi necessário a realização de exames. O clube deve oficializar a situação do meio-campista nesta terça-feira.

Matheus precisou ser substituído na partida diante dos cariocas após choque com Victor Sá aos 23 minutos. Ele caiu no gramado, levando a mão ao joelho esquerdo. Apesar do pronto atendimento, sua saída foi inevitável – Nikão entrou em seu lugar.

Principal contratação do Cruzeiro na janela de transferências, Matheus Pereira deve ficar fora de, pelo menos, seis rodadas no Brasileirão. Diante do líder do Brasileirão, o meia fez sua primeira partida como titular. Pela Raposa até etnão, havia entrado nos minutos finais do jogo diante do Athletico-PR.