Há vida sem Tiquinho? veja os números do Botafogo sem o artilheiro

A lesão no joelho de Tiquinho Soares gerou apreensão nos torcedores. Afinal, serão cerca de cinco semanas sem a presença do artilheiro. Porém, os números do Botafogo na ausência de seu camisa 9 são positivos, ainda que não estejam no nível geral do segundo semestre. O Jogada10 levantou todos os jogos em que o Glorioso não contou com sua referência.

Considerando apenas a sequência embalada após o Campeonato Carioca, são no total 30 partidas. Em apenas cinco delas, Tiquinho não entrou em campo. Foram três vitórias e dois empates, portanto, com 60% de aproveitamento. Nestes 450 minutos, o Botafogo marcou sete gols. Os autores, por sinal, foram Janderson (dois), Luis Henrique (dois), Júnior Santos, Matheus Nascimento (um) e Carlos Alberto (um).

Jogos do Botafogo sem Tiquinho:

Botafogo 2 x 0 Ypiranga – GOLS: Matheus Nascimento e Janderson

Botafogo 2 x 0 América-MG – GOLS: Júnior Santos e Luis Henrique

LDU-EQU 0 x 0 Botafogo

Patronato 0 x 2 Botafogo – GOLS: Carlos Alberto e Janderson

Botafogo 1 x 1 Patronato-ARG – GOL: Luis Henrique

E quem o substituiu?

As alternativas para substituí-lo, como vem sendo até aqui, são os centroavantes Janderson e Matheus Nascimento. O jovem de 19 anos, contudo, está na Europa em tour pelos clubes de John Textor e só deve estar disponível a partir do fim de semana. Com isso, é possível que o técnico Bruno Lage use Carlos Alberto, Júnior Santos ou Eduardo como “falso 9”, alterando as peças de ataque.

Além destes jogos, Tiquinho também não começou entre os 11 contra o Guaraní, no Nilton Santos, na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O ataque, aliás, foi bastante improdutivo, mas, com sua entrada, o desempenho melhorou e o Botafogo marcou duas vezes, virando o placar através do camisa 9, de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo.

Na volta, nesta quarta, será o primeiro jogo do desfalque da fera por lesão. A partir daí, Tiquinho seguirá como ausência por ao menos quatro duelos do Brasileirão até o fim do mês. E, em caso de classificação, provavelmente vai perder as quartas de final.

