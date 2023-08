Gabriel Pec se destaca e participa de quase metade dos gols do Vasco no Brasileiro

A troca de comando no Vasco parece ter feito bem a Gabriel Pec. Afinal, vem mostrando, na prática, o porquê ganhou tão rápido a confiança do técnico Ramón Díaz. Com gol e assistência nas duas últimas partidas do Brasileirão, reforça a marca de atacante cruz-maltino mais eficiente em 2023. Ao todo, o camisa 11 participou diretamente de quase metade dos 13 gols na competição, mesmo fora do time titular por três rodadas.

Os números do Vasco, aliás, são bastante ruins ofensivamente. Porém, Pec tem três gols, duas assistências e uma jogada decisiva que resultou em bola na rede, tudo isso em 1063 minutos em campo. Ou seja, na média, ele influencia em um gol uma vez a cada dois jogos, aproximadamente. Nenhum companheiro de equipe chega nem perto disso. E está no top 15 geral do Brasileirão.

Por sinal, foi dele o passe para o alívio do gol do estreante Pablo Vegetti, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em São Januário. O cria da base, de 22 anos, não escondeu a felicidade pela boa fase e o alívio com a demonstração de melhora do Vasco.

“Foi uma vitória muito importante, só a gente sabe o que a gente passa aqui no dia a dia. Trabalhando firme todos os dias. Professor Ramón está implementando o trabalho dele, a gente está absorvendo bem e pôde mostrar dentro de campo contra o Grêmio. Fui feliz em ser decisivo mais uma vez, podendo dar uma assistência. Agradeço a confiança do professor e de todo o grupo”, disse à Vasco TV.

Confiança no Vasco e em Ramón Díaz

Pec falou ainda mais sobre o novo comandante, o elogiou e garantiu estar mais preparado para produzir e ajudar o time a escapar da crise.

“Um técnico diferente, está implementando ideias muito legais e muito boas, como estamos demonstrando em alguns jogos. É continuar trabalhando firme e forte, confiando no trabalho, com o grupo fechado, que a gente vai sair dessa pra melhor. Aprendi muito coisa aqui dentro e creio que estou mais preparado para corresponder melhor”, concluiu o atacante.

Aliás, a tendência é que siga como titular para a última partida do Vasco no primeiro turno do Brasileirão. A bola rola na próxima segunda-feira (14), às 21h, contra o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e os cariocas podem chegar a 15 pontos na tabela, pulando uma posição. Para isso, basta um tropeço do Coritiba diante do Corinthians, em São Paulo, no domingo (13).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.