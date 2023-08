Vasco confirma venda de parte dos direitos de Palacios ao Colo-Colo

O Vasco informou, nesta quarta-feira (9), que acertou a venda de parte dos direitos do meia Carlos Palacios ao Colo-Colo, do Chile. O jogador de 23 anos bateu metas do contrato por empréstimo, e o clube da capital de Santiago exerceu a obrigação de compra. No entanto, o Cruz-Maltino ainda não divulgou qual foi a porcentagem do atleta adquirida na transação.

Junto ao Internacional, os cariocas compraram 70% dos direitos do chileno em abril de 2022, por cerca de R$ 8 milhões, e o seu passe foi estabelecido em 5 milhões de dólares (próximo a R$ 25 milhões). Ele veio, à época, para reforçar o elenco do Gigante da Colina de olho na disputa da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Porém, não agradou e teve desempenho bem abaixo do esperado, passando a ser reserva em boa parte da temporada de acesso. Palacios, por sinal, disputou 24 jogos pelo Vasco e balançou a rede apenas uma vez, de falta, na vitória por 3 a 0 sobre o Operário-PR, em São Januário. Além disso, deu também uma assistência. Depois, em janeiro de 2023, o Cruz-Maltino acertou seu empréstimo ao Colo-Colo. Por lá, o meia recuperou o bom futebol, somando 10 gols e dois passes decisivos em 22 partidas.

Vasco de olho no Bragantino

O Vasco segue a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O time viaja para encarar o Bragantino, na segunda-feira (14), às 21h, no Nabi Abi Chedid, e tenta ganhar mais posições na tabela, já que ocupa a 19ª colocação neste momento, com 12 pontos, e deve contar com os retornos de Puma e Jair. Ambos trabalharam com bola na última atividade, mas tendem a começar como opções no banco.

Já o meia Praxedes, recém-contratado, não pode atuar por estar emprestado pelo próprio Bragantino.

