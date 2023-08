Flamengo pode ter Léo Pereira e Filipe Luís no time titular contra o Olimpia

O Flamengo realizou, nesta quarta-feira (9/8), o último treino no Brasil antes de embarcar para o Paraguai. As atividades no Ninho do Urubu, aliás, contaram com as participações de Léo Pereira e Filipe Luís. A dupla pode começar no time titular contra o Olimpia, na quinta-feira, em partida que decide vaga para as quartas de final da Libertadores.

Poupados contra o Cuiabá, Léo Pereira e Filipe Luís retornaram aos treinos na terça-feira. No entanto, participaram parcialmente dos trabalhos no centro de treinamento. Mas, nesta quarta, o zagueiro e o lateral estiveram integralmente do treino com o elenco rubro-negro.

A expectativa é que Léo Pereira forme dupla de zaga com Fabrício Bruno. No entanto, caso o técnico Jorge Sampaoli queira começar a partida com ele no banco, o titular será David Luiz.

Já na lateral-esquerda, Filipe Luís deve entrar no lugar de Ayrton Lucas. Ayrton sofreu uma pancada no jogo contra o Cuiabá, mas não teve lesão no local. Assim, a escolha do técnico argentino pelo titular na lateral será por questão técnica. Neste momento, Filipe Luís é o cotado para iniciar o confronto.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve enfrentar o Olimpia com: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (David Luiz) e Filipe Luís; Victor Hugo (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Jorge Sampaoli conta com quase todos os jogadores do Flamengo para a partida no Paraguai. O único que não fica à disposição do técnico argentino é o volante Erick Pulgar, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita.

