Olimpia x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, Olimpia e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (10), em Assunção, no Paraguai. No Estádio Defensores del Chaco, a bola rola às 21h (de Brasília). Como o Mais Querido venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o time de Jorge Sampaoli entra em campo jogando pelo empate. Em caso de vitória paraguaia, pela diferença de um gol, a classificação será decidida nos pênaltis. Se vencer por dois gols ou mais, o Olimpia avança à próxima fase.

Aliás, antes mesmo de entrarem em campo, Olimpia e Flamengo já sabem quem podem enfrentar nas quartas de final: Fluminense. Afinal, o Tricolor Carioca eliminou o Argentino Juniors e carimbou a vaga.

Onde assistir

A ESPN e o Star+ transmitem a partida entre Olimpia e Flamengo.

Como está o Olimpia

O técnico Francisco Arce deve escalar o Olimpia com a mesma equipe que iniciou o jogo de ida. Assim, a única ausência confirmada é a do goleiro Gastón Oliveira, que está no departamento médico. Aliás, o time paraguaio chega com moral para enfrentar o Flamengo. Afinal, venceu o Guarani por 5 a 3 no final de semana pelo Campeonato Paraguaio. Cenário oposto ao do Rubro-Negro, que perdeu para o Cuiabá por 3 a 0.

Como está o Flamengo

Diferentemente do Olimpia, o Flamengo deve entrar em campo nesta quinta-feira com algumas modificações. Afinal, o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Filipe Luís, que não jogaram o jogo de ida, deixaram o departamento médico e devem iniciar a partida no time titular. Em contrapartida, o técnico Jorge Sampaoli não contará, mais uma vez, com o volante Erick Pulgar, que se recupera de lesão na coxa direita.