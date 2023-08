Ex-paquita relembra noivado sem sexo com Romário

A ex-paquita Ana Paula Almeida revelou, em entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, a falta de sexo com Romário enquanto eles foram noivos.

O relacionamento entre Romário e Ana Paula iniciou em 1994. Na época, Romário tinha 28 anos enquanto a dançarina tinha 17. Ambos viviam o auge de suas carreiras. O Baixinho tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira.

“Eu tinha 17, quase 18 na época. Ele (Romário) voltou para Barcelona e a gente se falava todos os dias por telefone e também se correspondia por cartas. Depois de muita conversa, Romário disse que vinha para o Brasil ficar comigo. Ele costuma dizer que foi mais fácil driblar os zagueiros do que quando foi pedir o meu pai para a gente ficar noivo”, disse ao podcast Papagaio Falante.

Romário e Ana Paula ficaram juntos por dois anos. No período, não fizeram sexo. O relacionamento terminou faltando menos de um mês para o casamento.

“Eu era muito infantil e por uma bobeira resolvi terminar faltando 20 dias para o casamento. Tenho um carinho muito grande pelo Romário e ele sempre foi muito respeitador. Eu era virgem, eu tinha o sonho de casar virgem”, esclareceu.

Além de Romário

Entre os famosos, Ana Paula revelou ainda que perdeu a virgindade com o ex-piloto Tony Kanaan, alguns anos após o relacionamento com Romário. Ela, no entanto, não casou virgem.

“A gente fazia propaganda de um produto que também patrocinava as corridas de Fórmula Indy. E foi assim que eu conheci o piloto Tony Kanaan. Eu fiquei amiga dele e o escolhi para ser meu primeiro homem”, contou.

Ela finalizou a entrevista contando, aliás, que, depois, voltou a se envolver com Romário, quando eles tiveram, enfim, relações sexuais.

