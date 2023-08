Conmebol divulga áudio de gol anulado do Flamengo

A eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores esteve perto de ser evitada. Afinal, Victor Hugo marcou um gol nos acréscimos do segundo tempo. No entanto, Wilmar Roldan assinalou uma infração no começo da jogada.

O árbitro enxergou que Gabigol estava impedido na sequência do ataque rubro-negro. A decisão do juiz, por sinal, gerou muito debate nos programas esportivos e nas redes sociais. A Conmebol, então, divulgou um áudio da análise do VAR na manhã desta sexta-feira (11).

Confira a análise do VAR

“Possível impedimento. Não toca. Quero buscar o primeiro, o primeiro impedimento do número dez (Gabigol). Aqui quero ver se toca a bola. Se toca, está em clara posição de impedimento. O pé do de vermelho. Me dá outro ângulo para assegurar que é o pé do de vermelho. Parar na linha. Estamos traçando a linha do defensor. O jogador que está atrás, subimos até o ombro e salvamos. Clara posição de impedimento com uma linha. Confirmo e dá o play. Wilmar, pode anular. É posição de impedimento”.

A análise do VAR, assim, considerou que Ayrton Lucas tocou por último na bola. Portanto, os árbitros consideraram que Gabigol estava impedido no lance. O lance gerou questionamento em muitos rubro-negros. O gol de Victor Hugo, afinal, encaminharia a decisão para os pênaltis.

Pressão no Flamengo

A eliminação na Libertadores gerou muita revolta e indignação. A delegação rubro-negra, afinal, foi alvo de protestos no Paraguai e no Rio de Janeiro. O time, agora, espera sair desta crise e concentrar esforços nas disputas do Brasileirão e da Copa do Brasil.

O Flamengo, por sinal, não tem conseguido bons resultados nesta temporada. Além da eliminação precoce na Libertadores, os jogadores rubro-negros também não conquistaram os títulos do Mundial, Supercopa, Recopa e Campeonato Carioca no início do ano.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (13), diante do São Paulo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra, assim, busca uma vitória dentro de casa para amenizar a trágica eliminação na Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.