Fenerbahçe anuncia acordo pela contratação do brasileiro Fred

O Fenerbahçe anunciou, nesta sexta-feira (11), que chegou a um acordo com o Manchester United pela contratação do brasileiro Fred. Aos 30 anos, o meio-campista chega em Istambul neste sábado (12) para realizar exames médicos e assinar contrato com o time turco. Os clubes não divulgaram os valores da transferência. No entanto, de acordo com informações da imprensa britânica, o clube turco deve pagar cerca de 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões) em bônus e variáveis ao clube inglês.

“Nosso clube chegou a um acordo de princípio com o jogador profissional Frederico Rodrigues de Paula Santos (Fred) e seu clube, Manchester United FC, em relação à sua transferência. O jogador passará por exames médicos e virá a Istambul em 12 de agosto de 2023 para discussões avançadas sobre a transferência.”, anunciou o Fenerbahçe por meio das redes sociais do clube.

Dessa maneira, Fred irá encontrar outros cinco brasileiros no Fenerbahçe. Treinado por Jorge Jesus na última temporada, o clube turco conta com os zagueiros Gustavo Henrique, Rodrigo Becão e Luan Peres, o volante Willian Arão e o meia-atacante Lincoln em seu elenco.

Além disso, Fred também recebeu propostas do Fulham e do Galatasaray, mas optou por ir para o Fenerbahçe.

Carreira de Fred antes de chegar ao Fenerbahçe

O time turco será a quarta equipe na carreira de Fred. O brasileiro entrou no futebol europeu em 2013, quando foi contratado pelo Shakhtar Donetsk, onde permaneceu até 2018. As boas atuações no clube ucraniano despertaram o interesse do Manchester United, que investiu 55 milhões de euros no meio-campista.

Na última temporada, Fred jogou 56 partidas pelo time inglês, sendo 23 delas como titular. Além disso, o brasileiro fez seis gols e deu seis assistências em 2022/23. Dessa maneira, ao todo foram 213 jogos pelo Manchester United, com 14 gols, 19 assistências e a conquista da Copa da Liga em 2023/24.

