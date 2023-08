Após eliminação, Landim se reúne com Braz e Spindel durante treino do Flamengo

Após a eliminação na Copa Libertadores, o Flamengo se reapresentou nesta quinta (11) no Ninho do Urubu e contou com a presença do presidente do clube Rodolfo Landim. Com isso, o mandatário se reuniu com o Marcos Braz e Bruno Spindel para traçar objetivos para a sequência do ano. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal “ge”.

No momento, Jorge Sampaoli tem o respaldo do presidente, que é um grande entusiasta de sua contratação. Apesar da eliminação no Defensores Del Chaco, no Paraguai, o foco é encontrar soluções para estancar a crise e não uma troca efetiva no comando técnico rubro-negro. Dessa forma, o intuito é recuperar o time no Brasileirão e conquistar a Copa do Brasil.

Durante a atividade, os titulares participaram de trabalhos na academia e na fisioterapia. Por outro lado, os atletas que não participaram do revés treinaram normalmente. De acordo com quem esteve presente no CT observou um treinamento silencioso, o mesmo comportamento da volta de Assunção.

Depois da derrota para o Cuiabá no último domingo, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (13), às 18h30, pela 19ª rodada. Por fim, na quarta (16), às 21h30, o Rubro-Negro busca a classificação para a decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, também no Maracanã. No jogo de ida, os comandados de Sampaoli triunfaram por 2 a 0, no Rio Grande do Sul.

