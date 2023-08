Guia da Ligue 1: Veja tudo sobre a temporada do Campeonato Francês 2023/24

Começou mais uma edição do Campeonato Francês (2023/24). No jogo de estreia, o Nice cedeu o empate ao Lille por 1 a 1, no estádio Allianz Rivieira. Atual campeão, o Paris Saint-Germain inicia a luta pelo tricampeonato e terá como principais adversários na disputa de mais um título: Lyon, do bilionário John Textor, Lille e Monaco. A equipe da capital conquistou o título pela 11ª vez em sua história, superando o Saint-Etienne, que tem 10 conquistas, e se tornou o maior detentor do principal campeonato nacional do país.

Os comandados do técnico Luis Enrique entram em campo pela primeira vez neste sábado (12) contra o Lorient, no Parque dos Princípes, às 16h (de Brasília). A temporada terá uma mudança significativa no regulamento, visto que a competição passou a ter 18 times na disputa e terá quatro rodadas a menos que a edição anterior. Confira no Jogada10 tudo o que você precisa saber sobre o início do Francês.

TURBULÊNCIAS NO ELENCO E SONHO DO TRI

Desde que despontou como a equipe de maior poderio financeiro, o Paris Saint-Germain entra na Ligue 1 como franco favorito e o adversário a ser batido. No entanto, a equipe da capital passa por mudanças significativas em seu elenco, que podem abrir brechas para outros rivais nessa disputa. O clube deve perder Neymar, que pretende retornar ao Barcelona, onde viveu a melhor fase da carreira. O brasileiro, de 31 anos, voltou a treinar com o time ao lado de Verratti, mas ambos devem deixar a França.

Além de Neymar e Verratti, a lista de jogadores fora dos planos é extensa: Juan Bernat, Hugo Ekitiké, Renato Sánches, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Leandro Paredes, Keylor Navas, Colin Dagba, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ilyes Housni, Edouard Michut, Timothée Pembélé, Muntu Wa Mungu, Nehemian Fernandez-Veliz, Moutanabi Boudiang, Kenny Nagera e Djeidi Gassama.

Apesar do favoritismo, o PSG não tem mais em seu elenco o craque Lionel Messi, que desembarcou no futebol norte-americano no Inter de Miami. Em campo, o protagonista teria que ser Kylián Mbappé, porém a tendência é que o francês deixe o time em breve, visto que tem contrato até o meio de 2024. O clube terá que vendê-lo para evitar perdê-lo de graça e conseguir uma boa quantia por um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. No momento, o craque segue treinando separado do grupo, pois o PSG tenta proteger os seus direitos para ter o retorno financeiro.

Por outro lado, o Paris foi ao mercado na busca por qualificar o elenco e trouxe alguns reforços para a temporada. Entre eles, chegaram Manuel Ugarte, Skriniar, Asensio, Lucas Hernández, Cher Ndour, Kang-in e Gonçalo Ramos. Um perfil de contratações bem diferente do apresentado nas temporadas anteriores, pautado mais na base de apostas e oportunidades de mercado.

PRINCIPAIS ADVERSÁRIOS DO PSG

Entre as equipes que sonham em destruir o sonho do tricampeonato do PSG, está o Monaco, que ficou de fora das competições continentais ao terminar a edição 2022/23 com uma frustrante sexta colocação. Para mudar esse panorama, a chegada do técnico Adi Hütter é uma aposta consistente para alçar voos maiores e voltar a disputar a ponta da tabela.

Com um elenco jovem e promissor, os monegascos mapearam o mercado com base em contratações pontuais. Entre elas, chegaram Mohamed Salisu, de 24 anos, para fortalecer o sistema defensivo, e o goleiro Phillipp Köhn. Por outro lado, algumas peças importantes deixaram o clube como: os defensores Axel Disasi e Malang Sarr, assim como o arqueiro Alexander Nübel.

Destaque para Wissam Ben Yedder, que segue como protagonista e também visa disputar a artilharia da competição. No setor ofensivo, dois jogadores podem contribuir para uma guinada rumo às competições continentais do time francês. O alemão Vekin Volland e o suíço Breel Embolo, que enfrentou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar.

Além do Monaco, o Olympique de Marseille também sonha em voltar a erguer a taça da Ligue 1. Para isso, trouxeram o técnico Marcelino Garcia, que procura dar equilíbrio aos setores com os reforços já anunciados. São eles: Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, o brasileiro Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia e o experiente Aubameyang. Na mesma proporção, o time perdeu dois jogadores veteranos, que tiveram seus contratos encerrados. Tratam-se de Alexis Sánchez, de 34 anos, e Dimitri Payet, de 36.

MOMENTO PARA SURPREENDER

O Lens, por sua vez, fez uma campanha consistente na temporada passada sob o comando do treinador Franck Haise. No entanto, viu peças de seu elenco chamarem a atenção no mercado da bola. Seko Fofana, protagonista da equipe, assinou com o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. A transação girou em torno de 25 milhões de euros.

Outros nomes que foram essenciais para a boa campanha também foram visados por ligas mais fortes no Velho Continente. Lois Openda assinou com o RB Leipzig por 43 milhões de euros, enquanto Kevin Danso pode ser o próximo a deixar o time francês. Entre os reforços, as apostas foram em nomes como Andy Diouf, Angelo Fulgini, Óscar Cortés, Morgan Guilavogui, Neil El Aynaoui e o jovem Abdukodir Khusanov.

Por fim, mais duas equipes sonham em alçar voos ainda maiores e se aproveitar do momento turbulento do PSG. Rennes e Lille também estão na briga pelas vagas nas competições continentais. O primeiro conseguiu manter Amine Gouri, Martin Terrier e Benjamin Bourigeaud. Além disso, fortaleceu o elenco com Enzo Le Fée e Ludovic Blas, ambos para o setor de meio de campo.

O Lille, por sua vez, perdeu peças de peso como Timothy Weah, contratado pela Juventus, e Jonathan Bamba, que assinou com o Celta de Vigo. Por outro lado, trouxe os seguintes reforços: Hákon Arnar Haraldsson, Tiago Santos, Ignacio Miramón, Samuel Umtiti, ex-Barcelona, e Lisandru Olmeta.

PRIMEIRA TEMPORADA DE TEXTOR

A chegada de um conhecido do futebol brasileiro trouxe esperanças à torcida do Lyon, que sonha em ver a equipe voltar a ser competitiva diante do poder financeiro do PSG. O bilionário John Textor, também dono da SAF do Botafogo (atual líder do Campeonato Brasileiro), terá sua primeira temporada como dono do clube e a tarefa de transformar os investimentos em títulos e bom futebol.

Mesmo com a expectativa de reforços que chamassem a atenção do mundo, não foi isso que se viu dos Les Gones no mercado. Até o momento, assinaram Clinton Mata, Skelly Alvero, Duje Caleta-Car e Maitland-Niles. Eles terão o comando do técnico Laurent Blanc, ex-zagueiro campeão do mundo com a seleção francesa em 1998 e que também dirigiu os Blues e o PSG.

De acordo com a informação do jornalista André Hernan, do “Uol”, o Lyon cobriu as propostas pelo goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, ambos do Glorioso, que também pertence ao empresário norte-americano, e ambos podem assinar em 2024.

MUDANÇA NO REGULAMENTO E NA QUANTIDADE DE EQUIPES

A partir de 2021, a Ligue de Football Professinnel (LFP) definiu que reduziria progressivamente a quantidade de equipes que disputam o Campeonato Francês. Nesse sentido, a edição 2023/24 não terá mais 20 equipes, algo que acontece desde 2001/02, mas sim 18. Com isso, haverá uma redução de quatro rodadas em relação ao ano anterior.

O intuito é reduzir o número de partidas para deixar o calendário menos inchado e beneficiar as equipes francesas nas competições continentais. Para isso, a entidade acredita que reduzir o campeonato em quatro rodadas irá beneficiar o desempenho dos times franceses que disputam a Champions, Europe League e Conference. Como a principal competição de clubes da Europa terá mais jogos na primeira fase a partir de 2024/25 (de 6 para 8), diminuir a quantidade de rodadas da liga foi o caminho encontrado para ajudar as equipes do país.

Além disso, o foco será na divisão do valor pago pelas emissoras que detém o direito de transmitir a Ligue 1. A divisão será menor com 18 clubes, algo que trará benefícios financeiros e resultará no aumento da quantia para cada equipe. Vale destacar que uma nova negociação para o ciclo de quatro anos, entre 2024 e 2028, será debatido no ano que vem.

Os quatro primeiros do Campeonato Francês garantirão as vagas para a próxima edição da Champions League (2024/25). Contudo, o quarto colocado estará na fase eliminatória, enquanto os três primeiros vão direto para a fase de grupos. O quinto disputará a Europe League e o sexto a Conference.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Na outra ponta da tabela, as duas piores campanhas serão rebaixadas, já o antepenúltimo enfrentará o terceiro lugar da Ligue 2 para tentar permanecer e evitar a queda. Desse modo, Le Havre e Metz, recém-promovidos à primeira divisão, são os favoritos para um novo rebaixamento, porém Nantes e Brest também devem estar nessa disputa.

Strasbourg e Toulose também rondaram a zona de rebaixamento na última temporada e poderiam despontar nessa briga. No entanto, ambos passaram por uma transição e foram vendidos. O primeiro foi adquirido por Todd Boehly e o fundo de investimentos Clearlake Capital, enquanto o segundo foi comprado pelos mesmos donos do Milan, RedBird Capital Partners.

ONDE ASSISTIR?

Os direitos de transmissão do Campeonato Francês no Brasil pertencem ao grupo Disney. Nesse sentido, a Ligue 1 terá a transmissão do canal de Tv por assinatura: ESPN e da plataforma de streaming: Star+.

A competição terá os seguintes times: Brest, Clermont, Le Havre, Lens, Lille, Lorient, Lyon, Metz, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, Reims, Rennes, Strasbourg e Toulose.

CONFIRA OS BRASILEIROS DA LIGUE 1

Nesta edição, a Ligue 1 terá o total de 13 brasileiros, número que coloca o país como o quarto com maior número de estrangeiros na competição. O Brasil está atrás apenas de Senegal (21), Costa do Marfim (17), Marrocos (16) e ao lado de Portugal e Espanha.

Dessa forma, o país tem os seguintes representantes no Francês: Marquinhos e Neymar (PSG), Caio Henrique e Vanderson (Monaco), Henrique Silva e Jeffinho (Lyon), Alexsandro e Ismaily (Lille), Renan Lodi (Olympique), Dante (Nice), Neto Borges (Clermont), Igor Silva (Lorient) e Ângelo (Strasbourg).

