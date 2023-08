Neste domingo (13/8), às 16h, de Brasília, o Corinthians recebe o Coritiba. O jogo é pela 19ª rodada do Brasileirão, última do turno, vai pegar fogo. Afinal, o Corinthians, que entrou na rodada em 14º lugar, tem 20 pontos e não está longe do Z4. O Coxa, com 14 pontos, está na zona de rebaixamento e precisa vencer para melhorar a sua situação na tabela. Confira o jogo com a “Voz do Esporte”. A narração é de Diego Mazur.