Torcida do Botafogo dá show com mosaico e euforia em dia do aniversário

O dia 12 de agosto de 2023 certamente ficará marcado para sempre na história do Botafogo. Afinal, o aniversário de 119 anos do clube caiu justamente em dia de jogo. E se é dia de jogo no Estádio Nilton Santos, é dia de vitória alvinegra (são dez consecutivas no Brasileirão). No entanto, superar o Internacional por 3 a 1, ampliando a vantagem na liderança foi só a cereja do bolo para uma noite de festa.

Tudo começou com o anúncio oficial da contratação do atacante Diego Costa, que chega para substituir Tiquinho Soares ao longo das semanas de recuperação do artilheiro. Em seguida, já no estádio, Zeca Pagodinho e outros torcedores foram ao campo para embalar os 40 mil torcedores que chegaram cedo para curtir a energia especial da data.

A post shared by Thomas Macedo | Botafogo F.R (@maisalvinegro)

Antes de a bola rolar, aliás, um mosaico espetacular emocionou a todos. Duas figuras, com o número 68 e 95 às costas, simbolizando anos de times e títulos marcantes, subiram junto com um jovem que representa o momento atual, de renascimento e chance de um novo troféu.

TORCIDA DÁ APOIO A PERRI

Já durante a partida, o Botafogo teve dificuldades no primeiro tempo e ficou atrás do placar por quase 30 minutos. O gol colorado, inclusive saiu em uma falha bastante peculiar de Lucas Perri. Mas o camisa 12, um dos grandes destaques da equipe, teve apoio maciço das arquibancadas. Afinal, a partir daí, a torcida gritou seu nome em alguns momentos diferentes.

Perto do fim, após a virada do Glorioso, Perri ainda fez uma grande defesa e vibrou muito junto com o zagueiro Adryelson. Depois do jogo, disse que não entendeu o que aconteceu no lance e que viveu um dos momentos de mais emoção da vida.

Dez minutos depois do apito final, jogadores e parte da comissão técnica ainda estavam no gramado, retribuindo o carinho dos torcedores, que não deixaram o Estádio Nilton Santos. Teve até ligação coletiva em vídeo para Tiquinho Soares, de repouso em sua casa.

A post shared by Thomas Macedo | Botafogo F.R (@maisalvinegro)

FESTA DO BOTAFOGO NAS RUAS

Pelas ruas da cidade também houve comemoração. Quase que a de um título, que, mesmo a 19 rodadas do fim do Brasileirão, começa a se encaminhar para General Severiano. Do lado de fora do Nilton Santos e em pontos na Zona Sul do Rio de Janeiro, torcedores se reuniram e aproveitaram a madrugada de domingo para curtir o momento e cantar as músicas que já se tornaram populares.

O próximo compromisso do líder isolado da competição é contra o São Paulo, no próximo sábado, no Morumbi, já válida pelo segundo turno. Na estreia do Brasileirão, o Alvinegro fez 2 a 1 e iniciou com pé direito a campanha histórica.

A post shared by Thomas Macedo | Botafogo F.R (@maisalvinegro)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.