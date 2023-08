Ex de Ronaldo Fenômeno decide ir para o OnlyFans

A influenciadora digital Michele Umezu, mãe de um dos filhos de Ronaldo Fenômeno, vai entrar para o mundo do OnlyFans. A divulgação, afinal, foi feita por ela nos últimos dias.

A fisiculturista, afinal, anunciou que após pedidos de vários fãs, decidiu entrar para a plataforma de conteúdo adulto.

“Muitas pessoas falaram sobre. Eu pensei, tantas famosas fazem. Eu nunca entendi muito sobre o conteúdo, nem realmente como funcionava a plataforma, agora eu sei que são vários estilos e tipos de materiais. Quero fazer muitas fotos de nu artístico com meu físico”, destacou.

Após a decisão, contudo, Umezu relatou que teve apoio das pessoas que estão mais próximas e que o filho não se importou com a situação.

“Utilizo meu corpo, meu físico como arte para o esporte, e tenho o apoio da minha família e meus amigos, que compreendem que trabalho para conseguir um físico de competição. A arte não tem nada a ver com vulgaridade, até porque com 14 anos eu já fazia fotos e desfiles no Japão, quando eu era modelo internacional. Para modelo é normal. Meu filho não se importa. Ele me apoia. Já me apoiava no fisiculturismo. Eu já faço fotos vídeos o tempo todo em competições. Não muda muito”, esclareceu.

Ex de Ronaldo Fenômeno fala em autoestima

A explicação de Michele Umezu, no entanto, é que ela vai poder, com suas fotos, ajudar outras mulheres.

“Como eu, mostrando que é possível aos 40 se superar, ser profissional, sensual, mãe e atleta dona de si. E hoje eu tenho autoestima. Eu vejo como uma oportunidade de aproveitar o meu físico. Fazer um material diferenciado, um sensual mais fitness, artístico de corpo mais atleta, corpo mais definido”, concluiu.

