Athletico x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico e Cuiabá se enfrentam nesta terça-feira (15), em partida que encerra a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Ligga Arena, em Curitiba, às 20h (de Brasília). O Furacão, que não perde há quatro jogos, tem 28 pontos, a mesma pontuação do Dourado, que não sabe o que é perder há seis rodadas e vem de quatro vitórias seguidas.

Esse será o quinto confronto entre Athletico e Cuiabá, aliás, coincidentemente, todos pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o time paranaense tem vantagem, com duas vitórias, um empate e uma vitória para o Cuiabá.

Onde assistir

A Cazé TV e a TNT Sports transmitem a partida entre Athletico e Cuiabá.

Como está o Athletico

Para enfrentar o Cuiabá, o técnico Wesley Carvalho conta com o retorno de Arturo Vidal, que cumpriu suspensão na última rodada. Dessa forma, o volante chileno deve iniciar a partida entre os titulares. Em contrapartida, Pedro Henrique, Fernando, Christian, Alex Santana, William Bigode e Rômulo, lesionados, não encaram o Dourado.

Como está o Cuiabá

O técnico António Oliveira conta com todos os jogadores do elenco para a partida em Curitiba. Assim, a expetativa é que o treinador português escale o seu time com a mesma base que entrou em campo na vitória sobre o Flamengo. Além disso, o zagueiro Vitão, recuperado de lesão na coxa direita, retorna e fica à disposição.

ATHLETICO X CUIABÁ

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 15/08/2023, às 20h (de Brasília)

Estádio: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Cannobio, Pablo e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Rodrigo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

