Corinthians avança para renovar com Wesley

O Corinthians encaminhou a renovação de contrato do atacante Wesley. O jogador se destacou durante a vitória do Timão em cima do Coritiba. A equipe venceu por 3 a 1, no domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. Após o grande desempenho, a diretoria do Alvinegro avançou para a extensão do vínculo.

O desejo corintiano em renovar com Wesley não é tão recente. O Timão procurou a joia da base, após o atleta fazer o gol da vitória contra o Newell’s Old Boys por 2 a 1, no último dia 1º, pelo jogo de ida das oitavas da Sul-Americana. Há, então, uma grande expectativa que o atacante seja o substituto de Róger Guedes no elenco. Os corintianos acreditam que o jovem atacante tem técnica e personalidade para assumir o status de titular do time.

Por outro lado, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda prega cautela com o atacante, apesar de ser o responsável por subir o jovem no Corinthians. O atacante é considerado um jogador imprevisível dentro e fora de campo, mas que chama bastante a atenção durante o jogo.

Aliás, Wesley está com tanta moral no Timão que pode ganhar uma chance como titular na decisão contra o São Paulo nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Com Rojas ainda sem estar 100%, o garoto pode ganhar uma chance no que está sendo considerado o jogo do ano no Parque São Jorge.

