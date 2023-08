Marcos Leonardo volta a treinar no Santos e deve enfrentar Grêmio

Marcos Leonardo voltou a treinar com o elenco do Santos nesta terça-feira (15), no CT Rei Pelé. Ele havia pedido para não jogar após manifestar interesse pela proposta da Roma, da Itália, mas optou pelo retorno às atividades para evitar problemas jurídicos com o clube.

Desse modo, o atacante fica à disposição do técnico Diego Aguirre e deve ser titular na partida diante do Grêmio, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 9 ainda deseja a negociação para a Europa e sabe que o Santos, embora não queira vendê-lo, mantém as tratativas com a Roma de olho no maior lucro possível com o seu principal ativo. A última oferta dos italianos pode chegar a 18 milhões de euros (R$ 96,6 milhões), com as bonificações. Por outro lado, o Peixe aceita esse valor, mas não sem a obrigatoridade de cumprimento de metas pelo jogador. Marcos Leonardo aguarda a definição de seu futuro mediante um clima desagradável que tomou conta do clube praiano após o atacante pedir para não treinar com o grupo durante toda a semana passada e ainda passar dois dias sem fazer atividade alguma no CT Rei Pelé. Caso a postura do jogador fosse mantida nesta terça-feira, o imbróglio poderia ganhar contornos jurídicos. Em razão da ausência do atacante na derrota do Santos para o Fortaleza, no último domingo, fora de casa, o coordenador Alexandre Gallo e o técnico Diego Aguirre já preparavam uma reunião com o intuito de mostrar ao atleta sua importância para o time. Caso a Roma não atenda a exigência do Santos, os brasileiros terão de aumentar em 50% o salário de Marcos Leonardo, conforme consta no atual contrato, que tem validade até dezembro de 2026.

