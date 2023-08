Di Plácido revela desejo de ficar no Botafogo e projeta vaga na seleção

Di Plácido chegou ao Botafogo por empréstimo no começo do ano e tem contrato até dezembro de 2023. O lateral, no entanto, deseja permanecer no clube por mais tempo. O argentino, afinal, disputou os últimos 12 jogos como titular e vive um bom momento na temporada.

“Eu quero ficar aqui no Botafogo agora, no ano que vem e por muito tempo, porque é um clube que é ótimo e a cidade também. O Rio de Janeiro é algo incrível. Juntando tudo isso, eu espero que o Botafogo use a opção de compra que tem em contrato e as coisas sigam bem”, declarou Di Plácido ao portal “iG Esporte”.

Fala, Di Plácido!

“Já me sinto muito confortável no time. Me fizeram sentir parte do clube rapidamente, e isso é o que está me dando a confiança de jogar da maneira que estou jogando. Tenho muitos companheiros de muita qualidade, que às vezes quando algo se complica me ajudam muito. Hoje me sinto em casa, me sinto com a confiança que me dá o técnico, me dá meus companheiros. E ser um dos destaques desta liga, que hoje é uma das melhores do mundo, me deixa muito feliz”, completou.

Di Plácido, por sinal, acredita que merece uma vaga na seleção argentina. O lateral tem protagonizado boas atuações no Glorioso e já deu cinco assistências nesta temporada. O jogador, inclusive, foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni em 2018.

“Eu penso um pouco nisso (convocação). Porque jogando em uma das melhores ligas do mundo, liderando a competição, estou me destacando, podendo ajudar a equipe. É algo que inconscientemente eu penso e também quero. Mas hoje em dia a seleção está muito completa, muito encaixada. Porém, acredito que dando o melhor de mim (talvez apareça a oportunidade). Seja em eliminatórias ou amistoso, seria um sonho vestir essa camiseta”

O lateral, aliás, está com 29 anos e pertence ao Lanús, da Argentina. A opção de compra do argentino, inclusive, é de R$ 9 milhões. O Botafogo, contudo, ainda não sinalizou um interesse pela permanência do camisa 24.

