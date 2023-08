Yuri Alberto comemora marca especial na carreira em jogo decisivo

O Corinthians encara o São Paulo nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. E a partida também será especial para Yuri Alberto. Afinal, o centroavante vai completar 200 jogos como jogador profissional. E o atleta quer que este embate seja ainda mais marcante.

Yuri Alberto é a grande referência no sistema ofensivo do Timão para o duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quarta-feira. O Corinthians venceu o jogo de ida por 2 a 1 e joga pelo empate. Mas o Alvinegro também conta com seu centroavante para garantir um resultado melhor e sair classificado para a final.

Cria do Santos, o centroavante de 22 anos passou também por Internacional e Zenit, da Rússia, antes de chegar ao Timão na temporada passada. Desde então, fez 70 partidas e marcou 21 gols, o que dá uma média de 0,30 gol por partida. Na atual temporada, Yuri já marcou dez gols com a camisa do Corinthians.

Na atual temporada, Yuri Alberto soma dez gols e oito assistências. Ele virou a principal opção ofensiva após Róger Guedes deixar o Timão para jogar no Qatar. Agora, o centroavante não quer ser apenas o artilheiro do time, mas também ajudar sua equipe a chegar novamente em uma final de Copa do Brasil.

