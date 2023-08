Ivan Moré revela luta contra a depressão

O jornalista Ivan Moré, ex-apresentador do Globo Esporte, da Rede Globo, revelou, em entrevista ao podcast “Pode, Rê?”, que lutou contra uma depressão.

“Eu tive uma depressão. Não via felicidade em nada, a minha vida era uma droga, era cinza. Eu até fingia muito bem, mas a verdade é que eu estava cercado de pessoas que não me valorizavam. Eu estava atravessando um momento complexo e doloroso com uma separação em um formato litigioso, com meus filhos no meio de uma briga. Nunca pensei em me matar, mas perdi a vontade de viver. Foram entre três e quatro meses muito mal, também por conta das sequelas deixadas pela Covid na época”, disse.

Moré deixou a Globo em 2019. Na ocasião, ele saiu da emissora ao ser comunicado que não seria mais apresentador e passaria novamente para a equipe de reportagem.

“Quando me tiraram do Globo Esporte e falaram que ia voltar para a reportagem, eu optei por sair porque não estavam fazendo uma coisa legal. Saí antes de me desidratarem. Saí chateado, mas pensei: ‘saio antes que vocês saiam comigo’. Quando saí, quis investir em podcast. Eu já queria fazer isso internamente, mas eles não me permitiam fazer nada, era bem engessado. Quando saí de lá, dei razão aos meus propósitos e investi nisso por meio de tentativa e erro, buscando saber quem é o Ivan Moré como marca”.

Atualmente, Moré comanda o podcast “Desobediência Produtiva” e se dedica a palestras sobre empreendedorismo. Ivan também é muito ativo nas redes sociais e publica suas fotos e dia a dia com os filhos.

