Al-Nassr x Al-Taawon: escalações e onde assistir

O Al-Nassr terá um grande problema na segunda rodada do Campeonato Saudita. O time comandado pelo técnico Luís Castro não poderá contar com Cristiano Ronaldo nesta sexta-feira (18), quando a equipe recebe o Al Taawon, às 15h, no KSU Football Field, em Riad.

Além disso, ambas equipes não iniciaram a competição com uma vitória na primeira rodada e precisam dar uma resposta ao seu torcedor. O Al-Nassr sofreu uma derrota fora de casa para o Al-Ettifaq, por 2 a 1. Assim, o clube está na 12ª posição.

Por outro lado, o Al Taawon empatou por 1 a 1 contra o Al Fateh, também em um jogo fora de casa, o que levou a equipe a ocupar o meio da tabela, em nono lugar.

Além disso, todos os 18 clubes do Campeonato Saudita brigam pelas duas primeiras posições. De acordo com as regras estabelecidas, somente os dois primeiros colocados garantem a classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Nassr x Al Taawon

Segunda rodada do Campeonato Saudita

Data e horário: sexta-feira, 18/08/2023, às 15h (de Brasília)

Local: KSU Football Field, em Riad

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi; Nawaf Boushal, Mohammed Al-Fatil, Ghislain Konan e Abdul Al-Khaibari; Ali Al-Hassan; Adul Al-Sulayhem, Mukhtar Ali, Sadio Mané e Abdul Ghareeb; Abdulaziz Al Aliwa. Técnico: Luís Castro.

Al Taawon: Mailson; Andrei Girotto, Muath Faqeehi, Mohammed Al-Ghamdi e Hasan Kadesh; Aschraf El-Mahdioui, Álvaro Medrán e Flávio Medeiros; Ahmed Saleh, Léandre Tawamba e Mateus. Técnico: Péricles Chamusca.

Onde assistir: Goat, no YouTube

