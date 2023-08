Treta na imprensa: Pedrinho rebate Facincani: ‘Minha honra, não’

O comentarista do SporTV Pedrinho rebateu as declarações do jornalista Felippe Facincani, que chamou o ex-jogador de “chapa branca” ao comentar o episódio de violência envolvendo os jogadores do Flamengo.

Inicialmente, em post nas redes sociais, Pedrinho mandou recado para o jornalista e disse que não vai aceitar alguns tipos de conteúdos relacionados ao seu trabalho.

“Pode continuar me perseguindo, falando de mim, dos meus comentários, qualquer coisa. Mas não fala da minha honra, não. Da minha honra você não vai falar não. Você estava muito valente no vídeo, mas não mexe com a minha honra, tá?! Eu nunca enganei ninguém jogando bola. Você não sabe os traumas que eu carrego por ter me machucado”, disse Pedrinho.

No comentário feito por Facincani, em seu canal no YouTube, o comunicador não citou o nome de Pedrinho, no entanto, falou de um ex-atleta que “treina e está fortinho”. No mesmo vídeo, ele falou que esse mesmo ex-jogador só “enganava e ficava no departamento médico”.

“Que coisa vergonhosa. Ninguém deu um pio, os caras estão remediando. Eu vi hoje um ex-jogador desses que cagam regra na televisão, que agora treina, está fortinho e tal, mas quando era jogador só se quebrava, não treinava, não fortalecia nada fisicamente. Por onde passou, enganou. Hoje, caga uma regra danada. ‘Olha, o problema é que existe uma tensão psicológica por lá’… Amigo, critica! Que tensão psicológica? Está uma zona. Você está sendo um baita chapa branca, corporativista”, disse Facincani.

Pedrinho mandou recado

Ainda no mesmo vídeo, Pedrinho disse que a “turma” de Facincani o persegue. Ele reforça que não vai aceitar ter a honra atacada.

“As lesões que eu tive vocês podem ter certeza que elas me incomodaram muito mais do que qualquer outra pessoa, os clubes que eu trabalhei, os torcedores que ficaram decepcionados… Elas me causaram danos enormes. Boa parte de imprensa me maltratou emocionalmente, mas eu sou muito honrado, digno e profissional. Em nenhum momento eu enganei ninguém, me machuquei porque quis… Todas as minhas lesões são comprovadas. Ou foram lesões musculares, ou foram traumas. Inclusive, que me tiraram, provavelmente, de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.