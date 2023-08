Ramon convoca Seleção Olímpica para amistosos contra Marrocos

O técnico Ramon Menezes confirmou nesta sexta-feira (18) a lista de 22 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Olímpica (Sub-23). Afinal, a equipe fará dois amistosos contra Marrocos, nos dias 7 e 11 de setembro, na cidade marroquina de Fez. O duelo, portanto, também será contra a equipe sub-23 do país norte-africano e serve como preparação para os Jogos Pan-Americanos e para o Pré-Olímpico.

Entretanto, Ramon convocou uma Seleção ‘dividida’ com 11 jogadores que atuam no Brasil e outros 11 que jogam no exterior. Entre os destaques, estão titulares de grandes clubes brasileiros, como Paulinho, do Atlético Mineiro, Matheus Cunha, do Flamengo, Gabriel Grando, do Grêmio, e Marcos Leonardo, do Santos.

O atacante Luiz Henrique, do Bétis, também estava na lista, mas acabou desconvocado após a divulgação de uma investigação envolvendo seu nome, sobre suspeitas de manipulações de resultados. Aliás, este também foi o motivo para o corte de Lucas Paquetá, também nesta sexta, da Seleção principal. A CBF deve indicar um novo convocado em breve.

Confira a lista completa:

Goleiros: Gabriel Grando (Grêmio), Matheus Cunha (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR)

Laterais: Arthur, Vinicius Tobias, Abner e Wellington

Zagueiros: Vitão, Lucas Halter, Robert Renan e Morato

Meio-campistas: João Gomes, Marlon Gomes, Andrey Santos, Danilo e Maurício

Atacantes: Lázaro, Marcos Leonardo, Vitor Roque, João Pedro, Igor Paixão e Paulinho

