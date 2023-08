Guia do Calcio: Veja tudo sobre a temporada do Campeonato Italiano 2023/24

Vai começar mais uma edição do Campeonato Italiano, o famoso Calcio. Atual campeão, o Napoli quer repetir o feito, quando ergueu o troféu da principal competição do país depois de um longo jejum de 33 anos. Com isso, o Azurri estreia neste sábado, às 13h30 (de Brasília), contra o Frosinone, no Bento Strirpe. Por outro lado, os poderosos Milan, Internazionale e Juventus, assim como as rivais Roma e Lazio, querem estragar o sonho dos atuais detentores do título.

Nesse sentido, a tendência é a de que o Calcio 2023/24 seja um dos mais equilibrados dos últimos anos e sem um grande favorito. Algo que acontece, pois nas últimas quatro edições, o campeonato italiano teve quatro campeões diferentes (Juventus em 2019/20, Inter de Milão 2020/21, Milan 2021/22 e Napoli 2022/23).

Ao longo das últimas décadas, o futebol italiano perdeu espaço para outras ligas dentro do continente e passa por um período de transformação. Diante deste cenário, a temporada passada foi importante para esse resgate com o país emplacando três finalistas nos principais torneios europeus.

Na Champions, a Inter de Milão tentou surpreender o poderio financeiro do Manchester City, mas ficou com o vice, enquanto a Roma, de José Mourinho, viu o título da Europe League escapar pelos dedos ao perder para o Sevilla nos pênaltis. Para completar a trinca, a Fiorentina perdeu a decisão da Conference para o West Ham, da Inglaterra.

FIM DO JEJUM E SONHO DE UMA HEGEMONIA

Após uma temporada emblemática, o Napoli quer construir uma hegemonia e lutar pelo bicampeonato. Para isso, o presidente Aurelio De Laurentiis optou pela manutenção do elenco vitorioso, porém perdeu o comandante da barca napolitana: Luciano Spalletti. Nesta sexta-feira, foi anunciado como o novo técnico da seleção italiana de olho na Copa do Mundo de 2026, que será disputa nos Estados Unidos, México e Canadá. Além dele, o defensor Kim Min-jae assinou com o Bayern de Munique, em uma transação em que os bávaros pagaram a multa rescisória no valor de 50 milhões de euros.

Com o desafio de escolher um novo treinador, Laurentiis selecionou o nome de Rudi Garcia, ex-Roma, que havia sido demitido pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. Mesmo com Cristiano Ronaldo em seu elenco, o francês não teve um grande trabalho em terra árabes e foi vice-campeão da liga, o que tornou seu emprego insustentável, sendo substituído por Luís Castro, ex-Botafogo.

Por outro lado, Rudi Garcia terá a base da equipe que passou no último Calcio e conquistou o título sem tomar conhecimento dos adversários. Para o lugar de Min-Jae, a direção napolitana apostou no jovem Natan, que foi formados nas divisões de base do Flamengo, mas defendia as cores do Red Bull Bragantino desde 2022. No mesmo elenco, outro brasileiro pode contribuir para a adaptação do jovem em sua chegada: trata-se do defensor Juan Jesus.

DE OLHO NO SCUDETTO

Depois de um longo período de instabilidade, o Milan voltou com força total ao ser adquirido pela RedBird Capital Partners. Em meio à essa transição, carimbou o Scuedetto em 2021/22 e foi semifinalista da Champins League na última temporada, resultados consistentes em um curto período. Dessa forma, o desafio agora é evoluir a cada ano para voltar a ser uma das equipes mais competitivas do continente.

Para erguer a taça, o elenco comandado por Stefano Pioli passou por uma reformulação com a saída de um nome importante no setor de meio de campo. Trata-se do italiano Sandro Tonali, que foi essencial para o Rubro-Negro no título de 2021/22 e assinou com o Newscastle. Nesse mesmo setor, chegaram os seguintes reforços: Yunus Musah, ex-Valencia, Tijiani Reijinders, que estava no AZ, e Ruben Loftus-Cheek, que defendeu as cores do Chelsea no último ano.

Além deles, Marco Sportiello, ex-Atalanta, chegou para ser o reserva imediato de Mike Maignan na meta rossonera. Olivier Giroud, por sua vez, ganhou novos companheiros para fortalecerem o sistema ofensivo também nas pontas. Noah Okafor, que estava no Red Bull Salzburg, Samuel Chukwueze, que defendia a scores do Villarreal, assim como Christian Pulisic, ex-Chelsea, e os jovens Lorenzo Colombo e Marko Lazetic. Por fim, Rafael Leão segue como a estrela do time ao dar velocidade pela esquerda e a cada temporada se mostra mais maduro para ser protagonista.

MUDANÇAS E BUSCA POR EQUILÍBRIO

A Internazionale se fortaleceu na última temporada com resultados expressivos que fazem com que o torcedor anseie por voos ainda maiores. Finalista da Champions, a equipe comandada por Simone Inzaghi dificultou a vida do favorito Manchester City, com uma defesa consistente. O título não veio, mas os nerazurri ergueram a taça da Copa da Itália e se garantiram em mais uma edição da principal competição de clubes do Velho Continente.

Com diversas saídas no elenco, caberá a Lautaro Martínez ser a grande estrela, com a faixa de capitão no braço. O argentino, que figurou entre os nomes que conquistaram a Copa do Mundo do Qatar, estufou a rede 28 vezes nas 57 vezes em que esteve em campo em 2022/23. Por outro lado, o elenco perdeu nomes importantes e teve que ir ao mercado para repor. Entre as saídas, estão nomes como André Onana, Samir Handanovic, Miklan Skriniar, Robin Gosens, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

No gol, o experiente suíço Yann Sommer chegou para ser o titular, enquanto Emil Audero e Raffaele Di Gennaro completam o trio da posição. Outro setor que também ganhou reforços foi a defesa com Aurel Bicceck, que foi uma das apostas da Inter nesta janela, por ser jovens (22 ano) e vir do Aarhus, da Dinamarca. Desse modo, o brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, Davide Frattesi, que estava disputado no mercado, e boas opções para o ataque: Marcus Thuram e Marko Arnautovic.

INCÓGNITA NA VELHA SENHORA

Depois de decepcionar nas últimas duas temporadas, a Juventus confia na manutenção da espinha dorsal para ser competitiva no ano e lutar pelo scudetto. No comando, Massimilano Allegri tem história no clube, mas desta vez terá o desafio de trazer a campo uma equipe competitiva após a punição por fraude financeira.

Excluído da Conference League, o time se concentrará apenas nas competições de seu país, algo que pode ser benéfico na luta pelos títulos. Diante desse cenário, jogadores experientes deixaram o elenco como Ángel Di Maria e Juan Cuadrado, que tinham altos salários. Sendo assim, a defesa pode ser brazuca, já que Danilo se tornou capitão e atua como zagueiro, assim como Alex Sandro e Bremer que podem ser os titulares pelo setor.

Portanto, a maior contratação foi a do americano Timothy Weah, que estava no Lille (FRA), para exercer a função de Cuadrado na ponta direita. Andea Cambiasso volta de empréstimo e deve ser testado. Além disso, há muita expectativa com os retornos de Paul Pogba e Federico Chiesa, que se lesionaram no último ano.

RIVAIS QUEREM MAIS

Vice da Europe League, a Roma aposta na terceira temporada seguida de José Mourinho para almejar voos ainda maiores e sonhar com o título italiano que não acontece desde 2000/01. No mercado, a equipe foi certeira e trouxe reforços importantes para fortalecer o elenco, sobretudo os nomes que deixaram o Paris Saint-Germain.

Um dos jogadores que mais atuou no último ano, Nemanja Matic acertou sua saída para o Rennes, enquanto Roger Ibañez foi seduzido pelos valores exorbitantes do futebol árabe. Para o lugar do brasileiro, Evan Ndicka chegou vindo do Eintracht Frankfurt.

Como forma de reposição, chegaram nomes essenciais para fazer com o que o meio de campo funcione de forma eficiente. Leandro Paredes, Houssem Aouar e Renato Sanches são as novidades do setor. Eles se unem ao atacante Paulo Dybala, que foi o principal reforço de 2022/23 e fez a diferença em campo com atuações convincentes.

Por fim, a Lazio compõe as equipes que sonham em garantir vaga nas competições continentais e quem sabe beliscarem o scudetto. Vice-campeã em 2022/23, Maurizio Sarri vai para a sua terceira temporada e teve como boa notícia a manutenção da base que retornou à Champions League. A principal ausência será a de Sergej Milinkovic-Savic, que embarcou para a Arábia Saudita e era o grande nome do elenco. Por outro lado, Daichi Kamada, Nicolò Rovella, Taty Castellanos e Gustav Isaken são os reforços da equipe da capital.

RENOVAÇÃO E NOVAS SOLUÇÕES

O técnico Gian Pierro Gasperini enfrentou alguns conflitos com a diretoria da Atalanta, mas conseguiu permanecer no cargo e ter melhorias em seu elenco. A lista de chegadas é extensa, e El Bilal Touré, vindo do Almería (ESP) se tornou a contratação mais cara da história do clube. Portanto, a transação girou em torno de 28 milhões de euros.

Além dele, Charles De Ketelaere, Gianluca Scmacca, Mitchel Bakker, Sead Kolasinac e Michael Adopo compltam a lista. Por outro lado, Rasmus Hojlund, Jérémie Boga, Joakim Maehle e Marco Sportiello deixaram a La Dea.

REBAIXAMENTO

Na parte inferior da tabela, Frosinone, Genoa e Cagliari são as favoritas a disputarem ponto a ponto a permanência na elite do futebol italiano. Além disso, Hellas Verona, Empoli e Lecce e Salernitana também tendem a brigar contra o rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

Os torcedores que quiserem acompanhar as emoções do Campeonato Italiano terão que ficar ligados nos canais fechados da ESPN e na plataforma de streaming Star+.

Jogos da 1ª rodada

Sábado (19/8)

Empoli x Hellas Verona – 13h30

Frosinone x Napoli – 13h30

Genoa x Fiorentina – 15h45

Inter de Milão x Monza – 15h45

Domingo (20/8)

Roma x Salernitana

Sassuolo x Atalanata – 13h30

Udinese x Juventus – 15h45

Lecce x Lazio – 15h45

Segunda-feira (21/08)

Torino x Cagliari – 13h30

Bologna x Milan – 15h45

