Sob os olhares de Neymar, Al-Hilal fica no empate com o Al-Fayha

Após a apresentação de Neymar, o Al-Hilal apenas empatou por 1 a 1 com o Al-Fahya no Estádio Reid Fahd, neste sábado (19), em Riad, pela segunda rodada do Campeonato Saudita. O camisa 10 não fez sua estreia, mas acompanhou Sakala abrir o placar para os visitantes, enquanto Al-Hamdan deixou tudo igual na capital da Arábia Saudita. Com o resultado, ambas as equipes somam 4 pontos em dois jogos, atrás dos líderes Al-Ahli e Al- Ettifaq.

Na próxima rodada da Liga, o Al-Hilal, de Neymar, visita o lanterna Al-Raed, quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no King Abdullah. O Al-Fahya, por sua vez, entra em campo na sexta (26), às 12h, para medir forças com o Al-Hazem, no Al Majma’ah Sports City.

APRESENTAÇÃO DE CRAQUE

Antes do início da partida, Neymar foi apresentado diante de 67 mil pessoas, que acompanharam um verdadeiro show de luzes e tecnologia do Al-Hilal. No céu, o clube saudita inovou e expôs drones com o número 10 e o rosto do brasileiro. Além disso, a torcida fez um mosaico dando boas-vindas para o jogador, que ainda não estreou com a camisa azul, mas esteve na tribuna para acompanhar o jogo.

GOL ANULADO

O Al-Hilal iniciou a partida marcando a saída de bola do adversário e logo conseguiu estufar a rede. Nesse sentido, o português Rúben Neves fez um belo lançamento e encontrou o brasileiro Malcom livre para levantar a cabeça e cruzar rasteiro na área. O compatriota Michael, ex-Goiás e Flamengo, só teve o trabalho de tirar o goleiro da jogada e estufar a rede. Contudo, o árbitro assinalou uma irregularidade com um impedimento na origem do lance.

CHAMOU PARA DANÇAR

Na sequência, os visitantes abriram o placar no Reid Fahd, em Riad, com bela jogada de Sakala. O atleta recebeu pela esquerda, driblou o adversário e mesmo sem ângulo acertou um bonito chute. Sendo assim, a bola passou pelo goleiro Al-Mayouf e tocou na trave antes de estufar a rede.

MICHA PELA DIREITA

A dupla brasileira Malcom e Michael teve liberdade para construir as principais jogadas dos donos da casa no primeiro tempo. Em suma, foi dos pés do segundo que saiu a assistência para o gol de empate do Al-Hilal, quando deixou o adversário para trás e cruzou rasteiro. Al-Hamdan finalizou com precisão e deixou tudo igual no placar.

BRILHA PAREDÃO

Em boa jogada do Al-Hilal, Malcom partiu para uma jogada individual e encontrou Milinkovic-Savic livre para finalizar da entrada da área. Stojkovic saltou para fazer uma bela defesa e garantir o empate no primeiro tempo.

PAROU DE NOVO

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Malcom avançou em velocidade pela direita e rolou a bola para Michael. Dessa forma, o atacante arriscou o chute, mas voltou a parar em Stojkovic.

ENFILEIROU CHANCES

Na segunda metade da etapa final, o time comandado por Jorge Jesus pressionou em busca da vitória. No entanto, a aposta foi em bolas alçadas na área, mas Stojkovic teve uma grande atuação. Al-Burayk chegou a ficar de cara para o arqueiro, porém não conseguiu encontrar espaço para finalizar.

Depois de uma cobrança de escanteio, Kahfali subiu sozinho e tentou desviar a bola. Contudo, não alcançou a bola que saiu na linha de fundo. Por fim, a pressão foi total, mas faltou qualidade e tranquilidade para a equipe sair de campo com os três pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.