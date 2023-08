Cano deixa Fred para trás e vira o maior artilheiro do Fluminense no novo Maracanã

O sábado foi mais do que especial para o atacante Germán Cano. Autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o América-MG pelo Brasileirão, o argentino viu o nascimento da filha Leonella, fruto do casamento com Rocío Otero. O pai do Lorenzo, porém, também celebrou por algo que fez dentro dos gramados.

Com o gol marcado diante do Coelho, o camisa 14 agora é o maior artilheiro do Tricolor no novo Maracanã. Com 43 gols marcados, ele ultrapassou o ídolo Fred, que marcou 42 vezes pelo time de Laranjeiras no estádio. Ambos, porém, têm 45 gols ao todo somando a carreira no palco desde a reforma. O argentino marcou duas vezes pelo Vasco, enquanto o atual dirigente do Fluminense fez três pela Seleção Brasileira.

“Estou vivendo um momento especial aqui no Fluminense por tudo que estou atravessando. Mas sempre falo que temos que manter os pés no chão, continuar fazendo história, trabalhando para o time, e fazendo gols para nossa torcida ter muitas alegrias”, disse Cano após a partida.

Três jogadores estão à frente do argentino na lista de maiores artilheiros do novo Maracanã. Gabigol (76 gols), Pedro (68) e Bruno Henrique (53), todos do Flamengo, são os goleadores.

