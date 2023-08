Vasco: Emiliano Díaz valoriza festa da torcida e diz o que espera de Payet

A vitória do Vasco sobre o Atlético-MG por 1 a 0, neste domingo (20), no Maracanã, teve um sabor especial para a comissão técnica. Além dos três pontos importantes para buscar uma reação no segundo turno do Campeonato Brasileiro, Emiliano Díaz, filho e auxiliar do treinador Ramón Díaz, valorizou a dedicação dos jogadores e a festa dos torcedores no tradicional estádio.

“Nós viemos para cá por isso (pela torcida). Primeira vez que nos encontramos aqui, falei para Ramón que queríamos experimentar a torcida do Vasco, em São Januário, mas agora nós pudemos jogar aqui no Maracanã e ficamos muito felizes. Foi uma festa. A torcida entende que é pelo grupo de jogadores que estão dando a vida, não só em cada partida, mas nos treinos. A virada começou nos treinos, na competitividade entre eles. Muito agradecido pelas pessoas, por estar em um estádio histórico. Foi maravilhoso, uma experiência única com a torcida e com os jogadores”, disse o auxiliar depois da partida.

Suspenso por conta da expulsão contra o Red Bull Bragantino, Ramón Díaz acompanhou a vitória em um dos camarotes do Maracanã.

‘Payet é um jogador diferente’

Emiliano Díaz também falou sobre o reforço recém-chegado Payet. O atacante francês foi apresentado com festa no Maracanã.

“Ele tem que agregar ao grupo, ajudar ao grupo e ganhar seu lugar. Sabemos que é um jogador diferente, e terá que ajudar ao grupo porque sabemos que é um jogador que não vai jogar muito. Estamos contentes com todos os reforços que vieram. A figura dele, pelo nome que tem e por vir da Europa, tem uma referência diferente, mas estamos felizes com todos os reforços que trouxemos. Também temos um jogador que já ganhou a Copa América duas vezes (Medel), então temos que dar valor a essas coisas também. Mas esperamos que ele se adapte rápido ao Brasil para ajudar ao grupo”, disse.

No decorrer da coletiva, Emiliano fez questão de reforçar a força coletiva e destacou o empenho do elenco.

“O trabalho não é individual. Só um jogador não vai fazer nada. Então se temos 31 jogadores estamos contando com eles e todos eles têm possibilidade. Todos querem jogar e assumir a responsabilidade. Isso que está levando o time adiante, todos querem colocar a cara nesse momento. O resultado é a consequência do trabalho e não é da noite para o dia. É com muito trabalho e esse grupo gosta de trabalhar. Vão jogar os que estiverem melhor, no dia a dia, e quem tem gana de jogar. Os 31 têm essa chance”, completou.



A situação do Vasco na tabela

Com a vitória o Vasco vai a 16 pontos e fica, por ora, na 18ª colocação na tabela de classificação, mas terá que aguardar outros jogos da rodada.

Próximo jogo do Vasco

O Vasco volta a campo no próximo domingo (27). O Cruz-Maltino vai medir forças com o vice-líder Palmeiras, às 18h30, no Allianz Parque.

