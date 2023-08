Morre o pai de Olga Carmona, autora do gol do título da Espanha na Copa

A Federação Espanhola de Futebol divulgou, neste domingo (20), a morte do pai da jogadora da seleção, Olga Carmona. Na decisão da Copa do Mundo diante da Inglaterra, a atleta foi responsável pelo gol, que carimbou o título mundial inédito para o futebol feminino do país.

“Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor. Nós te amamos, Olga, você é história do futebol espanhol”, escreveu a organização através do Twitter.

Dessa forma, a lateral esquerda, do Real Madrid, foi eleita a craque da final ao marcar o tento decisivo. De acordo com o periódico ‘Marca’, a família só informou a atleta sobre o ocorrido depois das comemorações do título em Sydney, capital da Austrália.

Na comemoração do gol, Olga ergueu sua camisa e mostrou uma mensagem a uma conhecida, que tinha morrido recentemente (a mãe de uma amiga próxima).

Além da Federação, o Real Madrid e o seu Conselho de Administração também emitiram um comunicado oficial em que lamentam profundamente a morte do pai da sua atleta.

“O Real Madrid gostaria de expressar suas condolências e carinho para Olga, sua família e todos os seus entes queridos. Descanse em paz.”

⚫️ PÉSAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

