Manchester City fecha a contratação do atacante Jérémy Doku

O Manchester City está perto de anunciar a chegada do atacante Jérémy Doku. A equipe comandada por Pep Guardiola chegou a um acordo com o Rennes nesta segunda-feira e sacramentou o negócio. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Os britânicos pagarão 60 milhões de euros (R$ 325 milhões) pelo jogador de 21 anos. O atleta deve chegar a Manchester na terça-feira e vai realizar exames médicos na quarta. O contrato deverá ser de cinco anos, até junho de 2028.

Doku chega ao City para ser reposição imediata à saída de Riyad Mahrez, afinal o argelino se transferiu para o Al-Ahli. O belga era o alvo prioritário dos atuais campeões europeus para a posição.

Contratado em 2020 pelo Rennes, Doku disputou 92 partidas pela equipe francesa até aqui, com 12 gols e 10 assistências. Na temporada 2022/23, foram 35 jogos, sete gols e quatro assistências. Na atual temporada, são dois jogos e um gol marcado.

Jérémy Doku será a terceira contratação do Manchester City nesta janela de transferências. Antes dele, porém, o clube anunciou o zagueiro Josko Gvardiol e o meio-campista Mateo Kovacic. Os Cityzens ainda buscam mais um meio-campista. O brasileiro Lucas Paquetá era o nome desejado, mas a negociação caiu após o atleta começar a ser investigado por uma possível participação em esquema de apostas esportivas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.