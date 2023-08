Corinthians x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians encara o Estudiantes nesta terça-feira (22), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão chega nesta fase após eliminar outra equipe argentina, o Newell´s Old Boys. Por outro lado, a equipe de La Plata passou por cima do Goiás, ao vencer as duas partidas contra o time brasileiro.

Como chega o Corinthians?

O Timão deve ter quase força máxima para o duelo contra o Estudiantes, após empatar com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem apenas um desfalque para o duelo. Afinal, o lateral-direito Fagner, com problema na panturrilha, está fora. Contudo, Renato Augusto, Yuri Alberto e Fábio Santos, que foram preservados, devem ser titulares. Por fim, o meia-atacante Adson foi liberado para acertar com o Nantes, da França e não joga mais pelo Alvinegro.

Como chega o Estudiantes?

Por outro lado, o time de La Plata não tem baixas confirmadas para o jogo. Assim, o técnico Eduardo Domínguez terá força máxima para o duelo. Além disso, o centroavante Mauro Boselli irá reencontrar com o Corinthians, desde que deixou o time do Parque São Jorge. Por fim, a missão do time argentino será voltar para sua casa, com um resultado positivo para decidir em seus domínios.

CORINTHIANS X ESTUDIANTES-ARG

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Data: 22/8/2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Moscardo), Maycon, Renato Augusto e Rojas; Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ESTUDIANTES: Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Ângelo Hermosilla (CHI)

Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

