CBF divulga tabela detalhada das quartas de final da Série D

A CBF divulgou nesta terça-feira (22) a tabela detalhada das quartas de final da Série D do Brasileirão. A fase irá definir os quatro times que sobem para a Série C do ano que vem, afinal são os semifinalistas que conquistam o acesso. As partidas acontecem nos próximos dois fins de semana.

Os confrontos de ida acontecem entre os dias 26 e 27 de agosto. Por outro lado, as partidas de volta acontecem nos dias 2 e 3 de setembro. A definição dos confrontos foi feita através da campanha de cada um dos classificados, contando com os jogos de mata-mata. O regulamento prevê que haja cruzamento olímpico (1º contra 8º, 2º contra 7º etc.), respeitando estes critérios.

Os confrontos desta fase de quartas de final serão Sousa x Ferroviária, Athletic x Bahia de Feira, Portuguesa-RJ x Caxias e Ferroviário x Maranhão.

SÉRIE D – JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL

Sábado, (26/8)

15h – Ferroviária x Sousa

17h30 – Bahia de Feira x Athletic

Domingo (27/8)

15h – Maranhão x Ferroviário

17h30 – Caxias x Portuguesa-RJ

SÉRIE D – JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL

Sábado (2/9)

15h – Portuguesa-RJ x Caxias

17h30 – Athletic x Bahia de Feira

Domingo (3/9)

15h – Sousa x Ferroviária

17h30 – Ferroviário x Maranhão

