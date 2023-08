SBT demite comediante por piada com morte de pai de jogador do Corinthians

O assunto gerou grande repercussão. Afinal, o humorista Eros Prado, que estava comentando o jogo entre Corinthians e Estudiantes (ARG) – vitória do Timão, por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana – fez uma piada com a morte do pai do atacante Mosquito. Em seguida, o SBT, emissora detentora dos direitos do jogo, não aliviou para o comediante e anunciou sua demissão, na manhã desta quarta-feira (23).

“O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos”, disse a emissora em comunicado.

Na transmissão do YouTube do SBT Sports, o humorista Eros Prado achou de bom gosto fazer piada com a morte do pai do Gustavo Mosquito. Diguinho Coruja era o narrador e Beto Oliver outro comentarista. Todos riram e devem ser responsabilizados, assim como a direção se nada fizer. pic.twitter.com/peMKrNSdzy — Caique Silva (@silvapcaique) August 23, 2023

Gerson Dutra morreu há dois anos, vítima do Covid-19. No jogo de terça-feira (22), Mosquito teve uma oportunidade na cara do gol, aos 38 do segundo tempo, contudo, perdeu a chance de ampliar a vitória do Timão. Eros, então, durante seus comentários fez uma piada:

“Chutou a bola para o pai dele”.

A repercussão negativa foi rápida e tomou as redes sociais. Mosquito, aliás, após a partida lamentou a situação e criticou.

“Isso eu não aceito. Comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser. Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito”, lamentou Mosquito.

Eros Prado pede perdão para Mosquito após caso no SBT

A piada gerou bastante desconforto nas redes sociais e muita repercussão negativa para o humorista Eros Prado. Horas depois, aliás, ele foi até as redes sociais e se desculpou pelo comentário.

“Peço desculpas do fundo do meu coração ao Gustavo Mosquito! Fiz uma piada de muito mal gosto! Juro por Deus que me arrependo! Também perdi meu pai, sei a dor que é. Na emoção do momento fiz e me sinto péssimo por isso. Espero que me perdoe. Desculpa a toda família. Quem me conhece sabe que não sou de fazer esse tipo de piada. Me perdoe!”, concluiu.

