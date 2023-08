Um dos destaques do Vasco na inédita sequência de três jogos sem derrota, Zé Gabriel vem causando alvoroço na torcida. Afinal, o volante sempre foi um dos mais criticados do elenco cruz-maltino e voltou a ganhar espaço sob o comando de Ramón Díaz. Pouco a pouco, aliás, faz aumentar a confiança de que pode ser o “camisa 5” que tanto se procura em São Januário.

Mais do que isso, os vascaínos se divertem nas redes sociais com a famosa “fila do perdão” e já dá faz comparações com grandes nomes da posição, como o brasileiro Casemiro, os alemães Gündoğan e Toni Kross e o croata Modric. O tom, claro, é de brincadeira, mas já é uma evolução para quem carregava o apelido de “Zé Delivery” desde os tempos de Internacional.

A contratação de Gary Medel tinha a intenção de resolver o problema do primeiro homem de meio de campo. Porém, a comissão técnica decidiu experiemtar o chileno na zaga, ao lado de Léo, e deu bastante certo até aqui. A partir de então, Zé Gabriel reapareceu, tomando a frente de Barros e Jair, que revezaram durante a péssima fase do primeiro turno.

Na vitória sobre o Atlético, no Maracanã, o camisa 23 errou apenas um passe e foi um leão na marcação, acertando o posicionamento central e auxiliando na cobertura. Com ele em campo, por sinal, o Vasco só sofreu um gol, nos acréscimos do primeiro tempo contra o RB Bragantino.

DISCURSO DE ZÉ GABRIEL COMOVE

No vestiário do Maracanã, Zé Gabriel pediu a palavra e enalteceu a luta do companheiro Gabriel Dias, que se lesionou mais uma vez após 13 meses afastado. Durante o discurso, chorou e foi aplaudido pelo grupo. A veia de liderança do jogador, de apenas 24 anos, é outra característica que vem se destacando. No campo, dedicou o segundo triunfo em três jogos à torcida, que lotou o estádio.

“Não tem igual. Eles (torcedores) são nossa força. Sabíamos que, com as dificuldades que vínhamos tendo, precisávamos deles. Isso, aí, a vitória é para eles hoje. Seguimos, falta muito, mas estamos no caminho”.

RAMÓN RECUPERA RENEGADOS

Não é só o volante que ressurgiu de maneira surpreendente nesta nova fase. Em busca de mais consistência defensiva, Ramón Díaz utilizou o zagueiro Robson Bambu como lateral-direito nas três últimas rodadas. Se não esbanja qualidade com a bola no pé, ao menos o jogador, que falhou muito sob o comando de Maurício Barbieri, evita a exposição do time por seu setor.

O antigo titular, Puma Rodríguez, vinha tendo atuações ruins, especialmente na marcação. Por isso, nem sequer foi relacionado contra o Galo. Com mais uma lesão de Gabriel Dias e a falta de confiança em Paulo Henrique, outra opção, a tendência é que Robson seja mantido.

Os próximos compromissos do Vasco na luta para sair da zona de rebaixamento são contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, e contra o Bahia, também fora de casa, na semana que vem.