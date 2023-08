Torcedores do Fluminense vão ao CT, mas apoio termina em confusão

O último treino do Fluminense antes do jogo de ida das quartas de final da Libertadores foi atípico. Se dentro do CT Carlos Castilho o técnico Fernando Diniz comandou atividade como de praxe, torcedores aproveitaram para dar um apoio final na porta das instalações do Tricolor.

Um grupo de torcedores organizados foi até o centro de treinamentos, na Zona Oeste do Rio, e entoou gritos de arquibancada, segundo o “ge”, com direito a bandeirões. O que era para ser festa, contudo, terminou em confusão. Impedidos de entrarem no CT, os torcedores invadiram o local sem autorização.

Para piorar a situação, alguns torcedores chegaram a brigar dentro do CT Carlos Castilho. Momentos depois, porém, todos foram retirados pela segurança do Fluminense.

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira, diante do Olimpia (PAR), pela Libertadores. O jogo acontece no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). A partida de volta será na próxima semana. Quem avançar encara o vencedor de Internacional e Bolívar (BOL) na semifinal.

