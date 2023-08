Flamengo acerta venda de promessa para clube alemão

O Flamengo acertou, nesta quinta-feira (24), a venda do goleiro Kauã Santos, de 20 anos, para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Os clubes vinham tratando da negociação nas últimas semanas. O Rubro-Negro receberá 1,6 milhão de euros (R$ 8,4 milhões) pela venda de 70% dos direitos econômicos de Kauã.

Natural de Vassouras, município do Rio de Janeiro, Kauã Santos chamou a atenção no Flamengo desde a sua chegada ao clube em 2020. Titular absoluto nos times sub-17 e sub-20 do Mais Querido, o goleiro acumula passagens pelas seleções de base. Neste ano, inclusive, foi convocado por Ramon Menezes para disputar a Copa do Mundo Sub-20.

Com 1,96m, Kauã é um dos goleiros mais rápidos de sua geração, segundo especialistas. Sua primeira chance no time principal do Flamengo foi com o técnico português Paulo Sousa. Afinal, no início do ano passado, ainda na pré-temporada, integrou os treinos do Mais Querido, trabalhando ao lado de Diego Alves e Hugo Souza (ambos já deixaram o clube).

Goleiro de 16 anos assina com o Flamengo; multa é superior a R$ 100 milhões

Aliás, com grandes atuações com a camisa do Flamengo e do Brasil, Kauã Santos despertou o interesse de clubes do futebol europeu. Assim, antes mesmo da negociação com o Eintracht Frankfurt, um clube da Alemanha e outro de Portugal demonstraram interesse no jogador rubro-negro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.