Manchester City anuncia a contratação de Jérémy Doku

Agora é oficial: Jérémy Doku é jogador do Manchester City. O clube inglês anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do atacante belga de 21 anos. O jogador assinou contrato de cinco temporadas, até junho de 2028.

O Manchester City não anunciou os val0res da transação, mas a imprensa internacional diz que o time de Pep Guardiola desembolsou 60 milhões de euros (R$ 325 milhões). Ele chega ao Etihad Stadium para ser reposição a Riyad Mahrez, que, afinal, se transferiu para o Al-Ahli.

“Este é um grande dia para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente. O Manchester City é o melhor time do futebol mundial, então chegar aqui é algo muito especial para mim e minha família. Sou um jovem jogador com muito aprendizado e melhoria. Trabalhar com Pep e sua equipe, e jogar ao lado desses jogadores, me tornará um jogador muito melhor. Tenho certeza disso”, disse Doku.

Contratado em 2020 pelo Rennes, Doku disputou 92 partidas pela equipe francesa, com 12 gols e 10 assistências. Na temporada 2022/23, foram 35 jogos, sete gols e quatro assistências. Na atual temporada, são dois jogos e um gol marcado.

Ele é a terceira contratação do Manchester City nesta janela de transferências. Antes do belga, porém, o clube anunciou o zagueiro Josko Gvardiol e o meio-campista Mateo Kovacic. Os Cityzens ainda buscam mais um meio-campista. O brasileiro Lucas Paquetá era o nome desejado, mas a negociação caiu após o atleta começar a ser investigado por uma possível participação em esquema de apostas esportivas. O novo alvo do clube é Matheus Nunes, do Wolverhampton.

