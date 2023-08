Anitta é flagrada em jantar com James Rodríguez

Nos últimos dias, a cantora Anitta disse que está solteira. Todavia, na terça-feira (22), teve um suposto rendez-vous com James Rodríguez, atual jogador do São Paulo, em um jantar, em São Paulo.

A informação saiu no jornal “Extra”. Anitta estava com seu ex-affair, James, e alguns amigos. Aliás, dizem as más línguas que a artista pode ter uma recaída.

O encontro era para ser sigiloso. Com isso, nenhuma foto apareceu nas redes sociais. A cantora e o atleta, no entanto, não contavam que a informação fosse vazar.

Anitta e James viveram um romance no meio de 2022. A cantora postou uma foto com a filha do jogador, Salomé Rodríguez, nos Estados Unidos. A imagem parou nas redes sociais da garota. A artista brasileira comentou na publicação e, seno assim, chamou a menina de “fofaaaa”. James também comentou com emojis de coração.

Anitta tem reação inusitada com Jame no São Paulo

Aliás, quando o jogador colombiano foi anunciado pelo São Paulo, Anitta chamou bastante atenção. Afinal, ela comentou a publicação do Tricolor com um “Queeeee?”. A situação chamou bastante atenção, sobretudo, pela relação que eles já tinham.

