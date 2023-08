Comissão técnica e torcida do Botafogo expõem: Brasileirão é prioridade

O Botafogo anunciou que, com quatro dias de antecedência, os ingressos para o jogo contra o Bahia, neste domingo, no Nilton Santos, já estão esgotados. Ou seja, pela quinta vez seguida no Brasileirão, mais de 35 mil pessoas vão apoiar o time no estádio. O mesmo não acontece, porém, com a Copa Sul-Americana. Aliás, a própria comissão técnica também deixou claro qual competição é prioridade.

Afinal, mesmo nas quartas de final e contra uma equipe argentina de qualidade, Bruno Lage optou por preservar, mais uma vez, cinco titulares. Isso sem contar os que estão lesionados, como Marçal e Tiquinho, que provavlmente ficariam fora. Com o apito final, ouviu vaias de parte dos torcedores, muito por conta do desempenho irregular e do empate sofrido no fim que reduz a chance de ir às semifinais.

“Sabemos que temos tido atuações melhores em casa no Campeonato Brasileiro. Temos jogadores experientes que não deixam isso interferir, mas é pensar jogo após jogo. Não tivemos atuações tão dignas (na Sul-Americana) quanto no Brasileiro, mas hoje tivemos muitas chances de gol. Sabemos que temos total qualidade para chegar lá (na Argentina) e conseguir a classificação”, aposta o atacante Victor Sá.

Torcida também prioriza Brasileirão

Nas arquibancadas, em três fases de mata-mata, os botafoguenses nunca passaram de 25 mil. Ou seja, embora o fator dia útil seja levado em consideração, nas redes sociais muitos apoiam a decisão de evitar o desgaste em excesso dos principais jogadores, de olho no título nacional.

Nas próximas duas rodadas, o Glorioso joga no Nilton Santos, contra Bahia e Flamengo, e pode botar uma mão na taça com duas vitórias e tropeços dos rivais. Depois, há uma parada para a Data-Fifa que será essencial para recuperar o elenco.