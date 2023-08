Tino Marcos revela maior mágoa com Globo e lembra de ‘lambança’ na emissora

Um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro, o repórter Tino Marcos, ex-Rede Globo, lembrou uma decepção que sofreu na emissora carioca, quando ainda era nome no quadro de funcionários da empresa.

Em entrevista ao Canal do Galvão, do narrador esportivo Galvão Bueno, o ex-repórter global lembrou não ter sido escalado para os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, em 2000.

“Eu naquele momento já desfrutava de um prestígio na Globo, ia a todos os eventos e tal e pela primeira vez eu fiquei fora, desde 1990, que foi quando eu comecei a cobrir Copas do Mundo. E aí não fui para as Olímpiadas e aquilo me doeu muito, porque eu andava pelo Rio de Janeiro, pelas ruas, e as pessoas diziam ‘pô, mas você está aqui?”, observou.

Tino Marcos lembra gafe

Entre as gafes cometidas dentro da Globo, Tino lembrou um episódio na final do Campeonato Carioca, de 1987. Na ocasião, o Vasco venceu o torneio, todavia, a crônica do jogo foi feita toda na derrota do Flamengo.

“A maior lambança que eu me lembro foi no final do Campeonato Carioca em 1987. O jogo foi entre Flamengo e Vasco. O Vasco campeão, eu fui fazer a matéria, a crônica do jogo para o Globo Esporte. Nesse jogo, o Zico jogou muito, mas o Vasco foi o campeão, e eu destinei minha matéria. Eu me deliciava com as jogadas do Zico. O Zico ocupava 70% da matéria, mas, assim, não no afã de ser Flamengo, mas de contar a melhor história”, explicou.

Tino Marcos deixou a Globo em 2021, depois de 35 anos trabalhando na emissora carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.