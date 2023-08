Luiz Araújo pode ser novidade no Flamengo para enfrentar o Inter

O Flamengo finalizou, na manhã desta sexta-feira (25), a preparação para enfrentar o Internacional. Aliás, para a partida de sábado, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), o técnico Jorge Sampaoli pode promover uma mudança no time titular. Afinal, nos últimos trabalhos com o elenco, o treinador argentino utilizou Luiz Araújo no time titular.

Para que pudesse utilizar Luiz Araújo no time principal durante o treino, Sampaoli tirou Victor Hugo, que vinha sendo titular nos próximos jogos. As atuações do camisa 31 com a camisa do Flamengo, saindo do banco de reservas, agradou a torcida e o próprio treinador, que pretende dar uma oportunidade para Araújo no time que iniciará a partida.

Dessa forma, Sampaoli deve escalar o Flamengo com: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.

Além da entrada de Luiz Araújo no time titular no treino dessa sexta, Sampaoli promoveu outras mudanças. Em comparação com a equipe que iniciou a partida contra o Coritiba, no último domingo, Filipe Luís, Gerson e Victor Hugo saíram do time, substituídos por Ayrton Lucas, Thiago Maia e Luiz Araújo. Aliás, a saída de Gerson já era esperada, já que o volante não irá para a partida.

Dois desfalques confirmados para enfrentar o Internacional

Para enfrentar o Internacional, Sampaoli sabe que não contará com Gerson e Varela. Afinal, o volante terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o lateral-direito se recupera de lesão e também não fica à disposição.

