Tapetinho infalível: Botafogo busca recorde de vitórias contra o Bahia

O jogo contra o Bahia, que marca a estreia em casa do Botafogo no segundo turno, pode garantir mais um recorde histórico na ótima trajetória da equipe no Campeonato Brasileiro. Afinal, se levar mais três pontos no domingo, às 16h, serão 11 vitórias consecutivas no “tapetinho” do Estádio Nilton Santos, com 100% de aproveitamento. Um número que nenhum clube alcançou desde o início dos pontos corridos, em 2003.

O Palmeiras até bateu o mesmo número de triunfos em casa na temporada, mas somando com o Campeonato Paulista e Libertadores. Nem mesmo o Cruzeiro de 2003 e o Flamengo de 2019, as melhores campanhas da história da competição, conseguiram tal feito.

No total, aliás, o Glorioso marcou 23 gols (média de 2.3 por jogo) e sofreu apenas. Em dado momento, a defesa ficou mais de 800 minutos sem ser vazada em casa. O artilheiro da nova fase do estádio, desde a instalação da grama sintético, é Tiquinho, com sete gols. Bem atrás está Luís Henrique, com quatro. O ponta esquerda, de 22 anos, vem em ótima fase e marcou em três dos últimos quatro jogos.

TORCIDA FAZ SUA PARTE

A torcida alvinegra, claro, reconhece a fase espetacular no Brasileirão, com a liderança isolada, e vem lotando o Niltão desde a vitória no clássico sobre o Vasco, no início de julho. Desta vez, contra o Bahia, os ingressos se esgotaram com quatro dias de antecedência. Afinal, além da adaptação ao piso, da ótima organização tática e da qualidade técnica do time, a sinergia com a arquibancada transformou o estádio.

Na primeira metade do turno, o Botafogo ocupava a 15a posição no ranking de média de público. Hoje, já está entre os dez e só não deve avançar muito mais por conta da maior capacidade dos estádios de rivais, como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro.

NÚMEROS RUINS EM 2022

No processo de construção do novo elenco, com os investimentos da SAF, o Glorioso oscilou bastante na campanha do Brasileirão de 2022. Por sinal, muito por conta do desempenho ruim em casa. Foram seis derrotas no Nilton Santos e média um pouco inferior a 20 mil pesoas por jogo.

Caso vença apenas as partidas em casa até o fim da competição, como exercício de numerologia, o Botafogo de Bruno Lage chegaria a 75 pontos e dificilmente perderá o título. Ou seja, o vice-líder Palmeiras, por exemplo, teria que fazer uma campanha perto de 80% de aproveitamento.