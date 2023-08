Payet é regularizado no Vasco, mas cumpre suspensão contra o Palmeiras

O Vasco teve uma boa notícia nesta sexta-feira. O nome de seu principal reforço para a sequência da temporada, o francês Dimitri Payet, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. No entanto, o camisa 10 não poderá fazer a sua estreia no confronto com o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), neste domingo, no Allianz Parque.

Desde a chegada do francês, o clube buscou agilizar o processo de regularização, que é mais demorado por ser um europeu. Contudo, recebeu uma notificação da Federação Francesa acerca da suspensão do meia, que terá que cumprir um jogo em competições nacionais.

O atleta foi suspenso por três jogos, pois na época em que defendia o Olympique de Marselha acertou um tapa em um auxiliar do Lens. Sendo assim, o fato aconteceu no confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Francês, e o meia já cumpriu duas partidas de suspensão, restando apenas uma.

Com a regularização desta sexta, o meio-campista poderá fazer a sua estreia oficial no próximo dia 3, quando o Cruz-Maltino mede forças com o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Além disso, Payet terá mais uma semana de preparação para melhorar sua forma física, que ainda está longe do ideal. O jogador, até aqui, participou de seis sessões de treinamento e apenas delas foram já com o elenco. Aos 36 anos, o meia estava de férias e ainda precisa evoluir.

