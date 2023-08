Sevilla x Girona: onde assistir, escalações e arbitragem

O Girona, que fez campanha segura na temporada passada e terminou no meio da tabela, começou a La Liga bem. Em duas partidas, o time da Catalunha ainda está invicto, com uma vitória e um empate. O clube começou a rodada no G4 e tenta permanecer entre os quatro melhores da competição.

SEVILLA X GIRONA La Liga 2023/24 – Terceira rodada

Data e horário: 26/08/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)

SEVILLA: Dmitrovic; Jesús Navas, Badé, Gudelj e Pedrosa; Fernando, Rakitic, Lucas Ocampos, Suso e Lamela; Rafa Mir (En-Nesyri). Técnico:José Luis Mendilibar

GIRONA: Gazzaniga; Martínez, Blind, David López e Gutiérrez; Aleix García; Tsygankov, Herrera, Martín, Sávio (Yan Couto); Stuani. Técnico: Míchel

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Assistentes: Alejandro Muñiz Ruiz e Santiago Jaime Latre OUTROS JOGOS DO DIA Cádiz x Almería – 14h – Estádio Nuevo Mirandilla – Star+ Granada x Mallorca – 14h30 – Estádio Nuevo Los Cármenes – Star+