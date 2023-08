Bellingham garante vitória suada do Real Madrid contra o Celta de Vigo

O Real Madrid conquistou uma vitória suada contra o Celta de Vigo na tarde desta sexta-feira (25), em duelo que Vini Jr foi substituído com dores na coxa direita ainda no primeiro tempo. O clube merengue contou com o brilho do meia Bellingham para vencer o duelo por 1 a 0 nesta terceira rodada da LaLiga. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e segue no topo da tabela. O brasileiro Rodrygo ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no segundo tempo, quando o placar estava zerado.

Além disso, Bellingham está cada vez mais consolidado como um dos grandes nomes do Real Madrid nesta temporada. O meia inglês chegou ao quarto gol nos três primeiros jogos do Campeonato Espanhol, além de uma assistência. Ele só não participou do primeiro gol do time na temporada, quando Carvajal deu assistência para Vini Jr.

Assim, o Real Madrid chegou a nove pontos nas três primeiras rodadas da LaLiga e está na liderança isolada da competição. Por outro lado, o Celta de Vigo chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória e tem apenas um ponto somado.

Celta de Vigo x Real Madrid

O duelo foi equilibrado e começou animado. Os donos da casa tiveram um gol anulado de Larsen, com auxílio do VAR, logo nos primeiros minutos e criaram as melhores oportunidades, apesar do Real Madrid ter ficado mais tempo com a posse da bola. Além disso, a substituição de Vini Jr aos 17 minutos, com dores na coxa direita, foi um ponto negativo do primeiro tempo.

A partida seguiu equilibrada na segunda etapa e Rodrygo desperdiçou a grande chance de abrir o placar. O brasileiro sofreu um pênalti e ele mesmo foi para a cobrança, mas o goleiro Villar fez boa defesa e evitou o gol do clube merengue. No entanto, na reta final da partida, Bellingham aproveitou sobra de bola na pequena área e, de cabeça, garantiu o triunfo por 1 a 0.

