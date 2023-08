Fluminense: Fernando Diniz vive dilema antes de decisão na Libertadores

O Fluminense vive dias decisivos em busca de uma vaga nas semifinais da Libertadores, mas o pensamento de momento é o Brasileirão. No próximo domingo, a equipe de Fernando Diniz encara o Athletico, fora de casa, e o treinador tem um dilema: poupar ou não jogadores.

Diniz já expressou em algumas oportunidades que não é adepto da escolha de poupar jogadores antes de um jogo importante. O treinador só faz isso quando seus atletas apresentam grande destaque pelo número de jogos em sequência.

Entretanto, num momento de afunilamento, o comandante tricolor vai ter de pensar bem antes do jogo contra o Furacão. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

Antes do jogo contra o Olimpia (PAR), Diniz optou por não poupar contra o América-MG. Como enfrentou o Coelho no sábado passado, e o duelo com os paraguaios aconteceu na última quinta-feira, o treinador entendeu que tinha tempo para recuperar seus atletas. O fato de as duas partidas terem sido no Maracanã também ajudou na escolha.

Desta vez, contudo, a situação é diferente. O Tricolor enfrenta o Athletico no domingo e terá um dia a menos de preparação se comparado à última semana. Além disso, outro ponto que pesa na decisão é de que as duas próximas partidas acontecerão fora de casa, em Curitiba e Assunção, respectivamente.

Com isso, alguns jogadores podem ganhar espaço no time titular, caso Fernando Diniz realmente escolha por poupar atletas. Nomes como Marlon, Martinelli, Leo Fernández, Daniel, Lelê e Yony González são alguns deles. Quem é desfalque certo é o meia-atacante Jhon Arias, que recebeu o terceiro amarelo na última rodada e terá de cumprir suspensão.

