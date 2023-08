Título da Libertadores do Vasco faz 25 anos. Relembre a campanha

Há 25 anos, o dia 26 de agosto é sinônimo de festa e nostalgia para o Vasco. Afinal, foi nesta data, em 1998, que o time conquistou o seu maior título – a Taça Libertadores da América. E foi logo no mês de centenário do clube, o que tornou o feito ainda mais especial. O Jogada10 relembra, neste texto, as dificuldades da campanha e algumas curiosidades no caminho da glória do Cruz-Maltino.

Sob o comando de Antonio Lopes, a equipe sofreu no início da fase de grupos. Foram duas derrotas consecutivas, fora de casa, para Grêmio e Chivas Guadalajara. A partir daí, o Vasco não bobeou mais e venceu dois dos três jogos seguintes. Luizão foi o grande destaque, com quatro gols. Ele, aliás, ainda se adaptava à nova dupla com Donizete, já que o único setor reformulado da conquista do Brasileirão de 1997 foi o ataque.

“Pouca gente se lembra, mas começamos mal na competição. Donizete e o Luizão estavam se adaptando ao estilo do Lopes, que pedia para eles voltarem e marcar. Eles estavam mais agitados, não tinham marcado nos primeiros jogos (do ano). O Donizete demorou mais a aceitar, mas quando embalamos duas vitórias e garantimos a classificação, eles passaram a entender que aquilo que o Lopes pedia era importante”, disse o capitão Mauro Galvão, ao site oficial do Vasco.

CAMPANHA DO VASCO NA FASE DE GRUPOS:

Grêmio 1 x 0 –

Chivas-MEX 1 x 0

América-MEX 1 x 1 – Gol: Ramon

3 x 0 Grêmio – Gols: Luizão (2x) e Donizete

2 x 0 Chivas – Gols: Luizão (2x)

1 x 1 América – Gol: Richardson

O elenco tinha qualidade e entrosamento no campo, mas também gostava de esticar as noites nas baladas cariocas. Foi necessário pulso de Lopes e do supervisor Isaías Tinoco, na época, para controlar o comportamento de alguns jogadores. A mescla entre juventude e experiência, por sinal, foi essencial para os bons resultados. Afinal, o sistema defensivo tinha peças como Carlos Germano, Mauro Galvão e Luisinho.

Nas oitavas, o Vasco superou o Cruzeiro, então atual campeão. Com o destaque na mídia e a empolgação da torcida, o time começou a perceber a importância da Libertadores e priorizou a trajetória no torneio internacional.

“Para a gente, a Libertadores não tinha tanta importância assim no cenário nacional. Para o Vasco, não tinha tanta pressão, peso. Quando passamos a ter os resultados em São Januário, é que começa a criar uma atmosfera”, relembra o ex-meia Pedrinho, ao ‘SporTV’.

CAMPANHA DO VASCO A PARTIR DAS OITAVAS

Oitavas de final:

Vasco 2 x 1 Cruzeiro – Gols: Luizão e Donizete

Cruzeiro 0 x 0 Vasco

Quartas de final:

Grêmio 1 x 1 Vasco – Gol: Pedrinho

Vasco 1 x 0 Grêmio – Gol: Pedrinho

Semifinal:

Vasco 1 x 0 River Plate – Gol: Luizão

River Plate 1 x 1 Vasco – Gol: Juninho

Final:

Vasco 2 x 0 Barcelona-EQU – Gols: Donizete e Luizão

Barcelona 1 x 2 Barcelona-EQU – Gols: Luizão e Donizete

VASCO PRODUZ ESPECIAL DA LIBERTADORES

Os 25 anos da conquista não passaram em branco nos canais oficiais do Vasco. O site publicou três matérias especiais, destacando o zagueiro e capitão Mauro Galvão, a dupla de ataque Luizão e Donizete e o técnico e “delegado” Antonio Lopes.

No perfil do Instagram, também há posts com a campanha e interação dos torcedores, que enviaram comentários e memórias durante a semana. Vale lembrar que o aniversário do próprio clube, que completou 125 anos de fundação, foi na última segunda-feira.

A entrada da SAF, com altos investimentos, tornou osonho de voltar a uma Libertadores mais viável. Afinal, o Vasco está ausente do torneio continental há cinco anos. Entretanto, a campanha no Brasileirão atual é decepcionante. A luta, no momento, é contra o rebaixamento. Por outro lado, a chegada de alguns reforços, como o craque francês Payet, virou esperança para as próximas temporadas.

