West Ham acaba com a banca do Brighton e assume a liderança inglesa

Com grande atuação do atacante Michail Antonio, o West Ham venceu o Brighton, neste sábado (26/8), pela terceira rodada da Premier League: 3 a 1. O resultado foi ainda mais expressivo pois ocorreu na casa do rival, o Falmer Stadium. Além disso, o Brighton vinha de duas grandes vitórias e entrou na rodada como o líder da competição. Mas o que a torcida local não esperava é que Antonio estivesse tão inspirado. O camisa 9 deu o passe para o primeiro gol, de Ward-Prowse. Depois, iniciou de forma fantástica a jogada do gol de Bowen; e ainda fez o terceiro dos Hammers. Pascal Gross descontou para o time da casa.

Com a vitória, o West Ham assume a liderança com sete pontos. O mesmo de Tottenham e Arsenal. Mas os Hammers superam o Tottenham no numero de gols (7 a 6) e o Arsenal no saldo (4 a 2). Mas o Brighton cai da ponta para o quarto lugar, com seis pontos.

Legião Brasileira

Lucas Paquetá, que é o principal jogador do West Ham e passa por uma situação extracampo complicada por suspeita de participação em apostas (por isso foi preservado da última convocação da Seleção Brasileira), fez um a boa partida. Mas acabou eclipsado pela atuação do companheiro Michail Antonio. Além dele Emerson Palmieri (brazuca naturalizado italiano) também foi titular. Do lado do Brighton, João Pedro (ex-Fluminense) começou na reserva e entrou na etapa final. Já Igor Julio foi banco e não entrou.

West Ham letal no contra-ataque

O West Ham fez um jogo muito inteligente. Fechado na defesa. Deixou a bola com o time da casa, tanto que em nenhum momento teve mais do que 25% da posse. Contudo, contou com a eficiência do goleiro Areola, que fez belas defesas. E foi letal nos contra-ataques. Afinal, se o Brighton finalizou 19 vezes no jogo e fez um gol, dos seis chutes que o time londrino fez, três entraram. O pulo do gato para o triunfo foi o trabalho de Michail Antonio. O atacante saiu da área e virou muito mais um garçom do que o homem de área. Foi assim que deu o passe para Ward Powse fazer 1 a 0 no primeiro tempo.

Na etapa final, o West Ham matou o jogo em dois lances. No primeiro, aos 13, pegou a bola na sua intermedíaria e deu um passe em profundidade para Benrahma. Estre cruzou para a área e Bowen deu uma matada de craque, concluindo com um toquinho. Cinco minutos depois, Michail Antonio recebeu na entrada da área e matou mal a bola. Mas esse erro matou o marcador. Assim, foi só ajustar e chutar fortemente, sem chance para o goleiro Verbruggen. O gol de Gross, aos 36 premiou a luta do Brighton e animou muito o time, que teve pelo menos mais três chances de gol. Em duas delas, o goleiro Areola fez grandes defesas.

