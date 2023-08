Athletico-PR x Fluminense: escalações, arbitragem e onde assistir

Depois de vencer o Olímpia no jogo de ida das quartas da Copa Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Tricolor visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa é um confronto direto na briga pelo G4 da competição, visto que a diferença entre as equipes é de apenas dois pontos.

Nesse sentido, o time das Laranjeiras entrou na rodada na quarta colocação com 34 pontos, enquanto o Furacão soma 32. Por outro lado, a tendência é que Fernando Diniz utilize uma equipe mista, visando o duelo de volta contra o Olímpia, que será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, no Paraguai.

Aliás, no primeiro turno, o Fluminense saiu do Maracanã com os três pontos com uma vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, com gols de Lima e Nino.

Onde assistir

O confronto deste domingo terá a transmissão da TNT, Rede Furacão e da CazéTV

Como chega o Athletico-PR

O técnico interino Wesley Carvalho teve uma baixa de última hora para o duelo em Curitiba. Trata-se de Khellven, que foi negociado com o CSKA Moscou e se despediu do elenco no CT do Caju. Assim, o comandante deve definir Madson como o substituto pelo lado direito.

Por outro lado, o recém-contratado Bruno Peres já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, porém deve iniciar como opção no banco de reservas.

Como chega o Fluminense

Embalado pelo desempenho na Libertadores, o Tricolor chega animado e tenta melhorar o desempenho como visitante na competição. Assim, a equipe carioca só tem duas vitórias longe do Rio de Janeiro no momento e precisa evoluir para se consolidar no G4.

Dessa forma, a tendência é que Fernando Diniz poupe alguns titulares, já de olho no duelo decisivo contra o Olímpia. Entre eles, está Jhon Arias, que já desfalcaria o time por estar suspenso. Na frente, Léo Fernández deve ter uma oportunidade e iniciar entre os titulares, enquanto Alexsander precisa adquirir ritmo de jogo após voltar de lesão.

ATHLETICO-PR X FLUMINENSE

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/8/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Bento; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick e Vidal; Canobbio, Cuello (Vitor Bueno) e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Diogo Barbosa; André (Martinelli), Alexsander e Ganso (Daniel); Léo Fernández, Keno (John Kennedy) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Raphael Claus (SP-FIFA)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP-FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

