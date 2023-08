Com Luiz Araújo, Flamengo está escalado para encarar o Inter

Com uma novidade no ataque, o Flamengo está escalado para encarar o Internacional, afinal, Luiz Araújo foi escolhido por Sampaoli para começar a partida ao lado de Bruno Henrique e Gabi. Dessa forma, o atleta, contratado nesta janela de meio de ano, será titular apenas pela terceira vez. Ele ainda busca seu primeiro gol pelo clube.

Luiz Araújo será titular do Flamengo – Divulgação

A bola vai rolar às 18h30 deste sábado (26), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. O resto do time do Flamengo tem Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia e Arrascaeta.

O Flamengo, vale lembrar, está em terceiro no Brasileirão, com 35 pontos, 13 atrás do líder Botafogo e a 11 do Palmeiras. Como o Fla ainda encara os dois times neste returno, e Verdão e Alvinegro se enfrentarão, o Rubro-Negro ainda não jogou a toalha na briga pelo título da principal competição nacional.